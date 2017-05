Wars van haat

Sjaak Swart stond naast Gerard Kerkum. Hij zong uit volle borst, bijna letterlijk, want Sjaaks keel en kin bewogen krachtig mee op de tonen van de muziek.



,,Feyyy-ye-nooooord'', zong Sjakie, Mister Ajax. ,,Mijn Feyyy-ye-noooord.''



Er ontstond deze week wat ophef over die beelden, alweer een paar jaar oud, maar opgeduikeld door omroep Powned. De F-side van Ajax gaf een soort van officieel statement af. Supporterssites van Feyenoord kraaiden van plezier.



Ik vond het vooral een mooi, ontroerend beeld. Een teken van goede smaak ook, en dat bedoel ik niet provocerend, eerder het tegenovergestelde. Een echte Ajacied, broederlijk naast een echte Feyenoorder, respectvol en hartelijk meezingend op een feestje.



Even weg van het verkrampte, van het vijandige. Wars van de haat.



Feyenoord en Ajax, och, als je die blinde wrok nou eens kon wegpoetsen. Als je alleen de schoonheid overhield van een historische rivaliteit, van de mooiste tegenstelling die ons voetbal rijk is.



Het schijnt niet te kunnen, of te mogen, en wanneer je het hardop uitspreekt, ben je automatisch verdacht, maar toch: ze zijn me allebei even lief.



Ik houd niet van Feyenoord, evenmin van Ajax, maar ik houd wel heel erg van die unieke combinatie van contrasten. Van de rivaliteit die hoort te schuren, die best lelijk mag zijn, of die op een heel dun randje balanceert. Dit is geen EO Jongerendag, dit is voetbal.



Maar koester vooral de Klassieker, het mooiste Nederlandse voetbalwoord. Feyenoord - Ajax. De historische tegenstelling waar ons voetbal op drijft, die ons voetbal bloed en historische context geeft.



Alleen oude knarren begrijpen het nog, lijkt het soms wel. Sjaak Swart is een kind van de jaren 60, toen Ajax - Feyenoord nog werkelijk een broedertwist was, en anoniem schelden op Twitter nog niet bestond.



Sjakie kan heel mal doen, kan foeteren als geen ander. Maar je kunt veel zeggen over Mister Ajax, de ware essentie van de Klassieker begrijpt-ie.

Vraag het ook aan Eddy Pieters Graafland of aan Kerkum, aan Willem van Hanegem of aan Leo Beenhakker. Ze snappen de liefde, maar ze hebben niets met de humorloze, compromisloze haat.



In de entreehal van het Maasgebouw ligt het weergaloos mooie boek Feyenoord de grootste, een boek zo groot als een keukentafel. De mooiste foto's zijn die uit het hoofdstuk over de Klassieker.



Rinus Israel en Johan Neeskens die samen de Europacup 1 dragen in de Kuip, met de voetbalbroekjes iets te hoog opgetrokken. Een gek gecomponeerde foto van Hans Dukkers, van drie Feyenoorders en drie Ajacieden dwars door elkaar, onder wie Cruijff en Israel, pal voor een kamerplant, truttig poserend op een Perzisch tapijt.



Vroeger was heus niet alles beter, dat blijkt dit seizoen maar weer, het heden biedt nog zoveel moois. Feyenoord staat op het punt om kampioen te worden, Ajax staat op de drempel van een Europese finale. Daar is niets cynisch aan, het zou geen aanleiding moeten zijn tot afgunst, of tot hysterische vijandigheid. Ajax en Feyenoord, zo oneindig verschillend, maar voor altijd tot elkaar veroordeeld, ook in 2017 nog.

Het is iets fantastisch.