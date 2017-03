Wat Barcelona deed, dat was geen wonder

Het hedendaagse voetbal wordt vaak - te vaak - beslist door de factor geld. Van de plannen voor Financial Fair Play komt nauwelijks iets terecht: het gat tussen de rijke en minder rijke clubs groeit elk jaar. De beste voetballers spelen vrijwel allemaal in de rijkste competities. En ja, succes is te koop. De transferwaarde van de spelers die bij Barcelona - Paris Saint-Germain op het veld rondliepen, stond gelijk aan de begroting van een middelgroot Afrikaans land. Maar het ging woensdagavond over méér dan geld. Barcelona won niet alleen omdat het geweldige voetballers heeft. De zege kwam tot stand omdat de spelers zichzelf en elkaar hadden wijsgemaakt dat het nog kon. De grootste prestatie was niet dat ze de wedstrijd wonnen, maar dat ze er nog in geloofden dat ze er een wedstrijd van kónden maken.



Dat is precies waar het in het Nederlandse voetbal van nu aan ontbreekt. We suck and we know it. We hebben ons erbij neergelegd. We geloven niet in stunts. Eén lullige tegengoal, één dubieuze beslissing van de scheidsrechter en we werpen de handdoek in de ring. De manier waarop de spelers van AZ zich in Lyon omver lieten blazen: het was intens verdrietig. Als je het veld op stapt met het idee dat je met 7-1 gaat verliezen, dan verlies je ook met 7-1.



Laten we het daarom geen wonder noemen wat Barcelona deed. Want het wás geen wonder. Een wonder, dat is iets wat je niet in de hand hebt. Een wonder, dat is hulp van boven. Een 1-0 overwinning in een wedstrijd waarin de tegenstander veertien keer op de binnenkant van de paal schiet. Een appel die omhoog valt in plaats van omlaag.



Wat Barcelona deed, was geen wonder.



Het was een zelfgekozen en zelf afgedwongen wederopstanding.