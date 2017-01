Wat een toeval: Nike-lancering in Adidasland

Quote Nike is nooit vies geweest van wat subtiele provocatie richting de grote rivaal. Stemmige muziek. Spectaculaire lichtshow. Groots en meeslepend decor. Driftig klikkende camera's. Wie niet beter weet, zou haast vermoeden dat de inauguratie van de Amerikaanse president op het punt van beginnen staat, en anders wel de 62ste editie van het Eurovisie Songfestival.



Maar er is iets anders aan de hand: Nike lanceert deze maandag een nieuwe voetbalschoen. 'Hyper­venom 3' heet het model deze keer. Een knalgeel, nogal futuristisch object met ingebouwde sok en fluoriserende, oranje frutsels. Het tegenovergestelde van wat we vroeger gewoon 'kicksen' noemden.



Edinson Cavani, Harry Kane, Marcus Rashford en Gonzalo ­Higuain zijn speciaal ingevlogen voor het gelikte gala, samen met een leger journalisten, vloggers, YouTubers en marketingmensen uit heel de wereld.



Ster nummer vijf, Bayern-spits Robert Lewandowski, kon het met de auto af. Japanners, Brazilianen en Italianen maken vandaag doodserieus selfies naast de nieuwe schoen. De Amerikaanse ontwerper vertelt voor een bataljon camera's plechtig wat deze schoen nu zo speciaal maakt, juist voor centrumspitsen. De technologische vaktermen vliegen in het rond. Winkelprijs: zo'n 280 euro.

Logo Volledig scherm © AFP Maar de werkelijke crux van dit commerciële mega-evenement is de locatie. Nike heeft het legertje topvoetballers en genodigden uitgerekend naar München gehaald, hoofdstad van Beieren, historisch grondgebied van Adidas, de grote rivaal. Het hoofdkantoor van het Duitse merk zit twee uurtjes rijden verderop, in Herzogenaurach, geboortestad van Adi Dassler.



De officiële verklaring van Nike is dat het een puur praktische keuze was, aangezien Lewandowski één van de grote blikvangers is van de nieuwe schoen. Die voetbalt nu eenmaal in München, bij Bayern, de club waar Adidas al decennialang aandeelhouder en sponsor is. 'Toeval', aldus de mensen die daar bij Nike iets formeels over mogen zeggen.

Provocaties

Maar wie wat dieper in de marketingstrategie van de Amerikaanse sportkledinggigant duikt, grinnikt om die verklaring. Nike is nooit vies geweest van wat subtiele provocatie richting de grote rivaal. Vorig jaar werd er óók een schoen onthuld in München: wat een toeval. En bij Champions League-finales en wereldkampioenschappen zoekt het sportmerk steevast een manier om tóch wat reclame te maken in de speel­steden, die dan zo nadrukkelijk in handen zijn van Adidas, dat als officieel partner van de UEFA en de FIFA het alleenrecht heeft.



Nike tuigt dan consequent een evenement op in de schaduw van het stadion, op de grenzen van de wettelijk voorgeschreven afstanden. Een strategie die wel past bij de Amerikaanse jacht op de voetbalmarkt, waarin miljarden euro's per jaar omgaan. Adidas is in het voetbal al sinds mensenheugenis marktleider, Nike doet pas zo'n twintig jaar serieus mee, maar de verschillen zijn inmiddels klein: naar schatting 2,2 miljard euro voetbalomzet (Nike) versus 2,5 miljard (Adidas).



Het is óók een strijd om de sterren. Nike heeft Ronaldo, topatleet en mediafenomeen. Adidas heeft Messi, waarschijnlijk de meest begaafde voetballer aller tijden. Twee onvergelijkbare karakters, die in zekere zin ook het contrast tussen beide merken weerspiegelen. Al jarenlang staan Messi en Ronaldo eenzaam aan de top, zowel op het veld als qua merkwaarde. Elk ­reclamefilmpje met een van de twee supersterren is een garantie voor miljoenen kijkers, veelal jongeren, dé doelgroep voor beide sportkledinggiganten.

Nike is van oudsher gefocust op helden en supersterren in de sport. Of het nu ging om Michael Jordan of Andre Agassi, de sporter stond nadrukkelijk centraal in het gelikte marketingverhaal van de Amerikanen. Adidas op zijn beurt investeerde traditioneel in teams en grote toernooien, als partner van veel Europese en internationale sportbonden. Het kleinere Puma leek in dat kader meer op Nike, door al vanaf de jaren 70 te investeren in sterren als Johan Cruijff, Pelé en Diego Maradona.



Langzaam is dat de laatste jaren wat gaan schuiven. Ook Adidas bouwde steeds meer campagnes rond één sporter: eerst rond David Beckham, nu bovenal rond Messi, maar ook in de categorie daar vlak achter: Mesut Özil, Arjen Robben, Luis Suárez, Paul Pogba.



Een strategie die vooral doel treft in de markt der voetbalschoenen. Elk nieuw kleurtje, elk nieuw model wordt slim gekoppeld aan één specifieke speler: een simpel principe dat de jeugd, zo blijkt, massaal verleidt tot een gang naar de sportwinkel. Voetbalschoenen, in steeds afwijkender modellen, blijken letterlijk goud waard. Adidas haalde in 2016 ongeveer de helft van zijn voetbalomzet uit schoeisel.



Juist het afgelopen voetbaljaar was een ronduit pikante aflevering in de strijd tussen Nike en Adidas. Cristiano Ronaldo won zo'n beetje alles wat je winnen kunt, en hij ­tekende bovendien een contract voor het leven, goed voor 23,6 miljoen euro per jaar. En dan was er nog de EK-finale, een exclusieve Nike-aangelegenheid tussen Portugal en Frankrijk, gespeeld in het UEFA-decor van Adidas. Een soort landjepik moderne stijl.

Logo Volledig scherm © anp

En in 2017 gaat de strijd vrolijk door. In München worden alle registers opengetrokken rond het nieuwe paradepaardje op voetbalschoenengebied, althans, in de ogen van Nike dan. Interview­sessies, filmopnames, reclamepraatjes: de vijf topspitsen moeten op deze maandag zo efficiënt mogelijk worden benut, in een jacht op maximale exposure. Morgen moet er gewoon weer getraind worden. De privéjets staan al klaar met ronkende motoren.



Andersom won Adidas recent een paar belangrijke slagen bij grote Europese topclubs. Juventus en vooral Manchester United werden binnengeharkt, naast andere, al langer vastgelegde grootmachten zoals Real Madrid en Bayern München. Chelsea op zijn beurt is vanaf komend seizoen domein van Nike, en zo zal de strijd nog wel even doorgaan.



Sterren van morgen

Ook het gevecht om de sterren van morgen, want regeren is vooruitzien. Ajacieden Justin Kluivert en Abdelhak Nouri, Feyenoorder Jari Schuurman en PSV-spits Sam Lammers: met hun eerste schoenencontractjes zijn ook deze Nederlandse beloften alvast gepaaid voor de toekomst.