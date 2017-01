Wat er ook gebeurt, Carlsen wil voetballen

Roze plopkap

Carlsen wil het zelf niet zijn, maar hij is het toch: de vedette om wie alles draait. Bij aankomst wordt hij besprongen door verslaggevers, cameraploegen en een handvol schoolklassen met schreeuwende kinderen die vandaag in de kantine simultaanpartijen spelen. De andere grootmeesters staan erbij en kijken ernaar. Carlsen lepelt plichtmatig wat quotes op, raakt geïrriteerd als een verslaggever met een roze plopkap hem vraagt of hij een nieuwe sport heeft gevonden ('I'm not going to answer that question') en verstopt zich daarna achter de brede ruggen van twee Russische schakers.



Hij wil voetballen, niet praten. En al helemaal niet met de pers. Maar hij moet wel. Hij is soms simpelweg te groot voor zijn sport: hij overschaduwt andere schakers en de toernooien soms volledig. Loek van Wely: ,,We hebben het eerder gehad in het schaken: Kasparov was ook heel goed en buiten het bord erg aanwezig. En zelfs Karpov had veel charisma. Carlsen is misschien nog wel groter dan die twee. Maar ik vind het niet slecht voor het schaken. Al zou het misschien wel een keer goed zijn dat hij zijn wereldtitel verliest. Dan moet hij terugkomen en heeft hij weer een écht doel. Dat is wel zo interessant voor de sport. En voor hemzelf."



Datzelfde zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg: ,,Carlsen heeft alles al bereikt. Hij heeft plezier in het spel, maar hij heeft ook doelen nodig. Of hij over tien jaar nog schaakt? Ik weet het niet. Als hij een paar plekken op de wereldranglijst verliest en niet het gevoel heeft dat hij terug kan komen, dan is hij zomaar ineens weg, denk ik."