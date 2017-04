Wat is nog logica voor trainers die op de wip zitten?

De 18de en laatste plek, die lijkt als enige positie bijna vergeven. Als Robert Maaskant 12 tegengoals uit de twee meest recente duels nog uit de koppen van zijn spelers kan praten, dan mag hij van mij meteen de bijnaam van wijlen Raymond Goethals erven. Die markante Belgische trainer noemden ze vroeger 'den Tuveneir' (De Tovenaar). Go Ahead, tja, ook daar kijken ze als konijnen in de koplampen van een auto. Verstijfd van schrik. Het is ook wel pijnlijk zeg: Twee jaar geleden op 22 maart moest in Deventer de coach eruit. Foeke Booy, dat kon niet meer in de strijd tegen degradatie, vond het bestuur en een aantal spelers. Dennis Demmers nam het over en Bert van Marwijk werd in allerijl adviseur. De afloop is bekend: Go Ahead ging de nacompetitie in en degradeerde roemloos. Maar nu was het laatst weer 22 maart en dacht een aantal van dezelfde bestuursleden: het paardenmiddel van een trainersontslag, laten we het nog eens zo doen.



'Als je als club niks doet en je degradeert, krijg je ook verwijten.' Met dat argument worden trainersontslagen bij clubs in nood altijd verkocht. Maar dat is te vaak een drogreden om het eigen straatje schoon te vegen. Had óf al in de winterstop ingegrepen óf wees reëel: als je met pak 'm beet Joey Groenbast in de verdediging speelt, dan zit het probleem toch altijd dieper dan wie er trainer is?