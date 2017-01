Wat je wilt, is die snelkookpan, een volgepropt stadion

Vroeger stond ik op de staantribune in Thialf bij de EK allround met een spandoek voor Barbara de Loor met 'Barbara, wil je me kussen?' en een spandoek voor Ria Visser met 'Ria, zit ik diep genoeg?'. Het was altijd feest.

Ik had het gevoel dat ik een belangrijke taak had: wij maakten de sfeer!



Ik baalde als dweilband Kleintje Pils aan de andere kant van het stadion stond, want dan was het even stil bij ons. We volgden de schaatsers en zodra ze aangereden kwamen, schreeuwden we zo hard als we konden. Het geluid van het publiek ging als een wave rond met de schaatsers.



Ik hoopte maar dat de schaatsers het leuk vonden dat we zo enthousiast waren. Wij waren er immers om de schaatsers naar grote hoogte te stuwen. Thialf was magisch. Ik vond het dan ook onbegrijpelijk als schaatsers geen oog hadden voor het publiek. Als ik later ooit op het ijs zou staan, zou ik dat anders doen.