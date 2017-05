Wat kan Ajax leren van de succescvolle finales in '87 en '92?

Alweer een parallel: kijk maar naar de manier waarop Riechedly Bazoer, Nemanja Gudelj en Anwar El Ghazi dit seizoen bij Ajax uit beeld verdwenen, kort nadat Bosz ze had gepasseerd. Bij Van Gaal viel de puzzel uiteindelijk ook pas in de laatste maanden van het seizoen in elkaar. Ajax miste de landstitel, PSV was sterker dat jaar, maar de UEFA Cup-finale tegen Torino maakte alles goed.



Woensdag in Stockholm moet het net zo gaan tegen Manchester United, anderhalve week na de landstitel van Feyenoord. Directeur Edwin van der Sar zei het al meteen na de winst in Lyon: ,,Een finale moet je ook gewoon winnen'', aldus de oud-keeper. ,,De verliezers herinnert niemand zich.''



Dat mag dan zo zijn, maar om nog één overeenkomst te benoemen tussen toen en nu: de verliezers. Zowel in 1987, 1992 als 2017 had Ajax het geluk van een relatief gunstige loting.



Onder Cruijff versloeg het Olympiakos Piraeus, Malmö FF en Real Zaragoza. Van Gaal overleefde achtereenvolgens Rot-Weiss Erfurt, Osasuna, AA Gent en Genoa. Hoe knap ook de prestatie, dit seizoen is het rijtje van eenzelfde soort kaliber: Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. Met de kanttekening dat er in deze finale wél een klassieke topclub wacht.



Zijn er nog meer noemenswaardige verschillen? Uiteraard. Tijdperken zijn sowieso heel moeilijk te vergelijken, als ze dat al zijn. Hoewel de spelopvatting overeenkomsten vertoont, heeft het Ajax van nu een onvergelijkbaar team dan dertig of 25 jaar geleden, met heel ander type spelers.



De buitenspelers trekken tegenwoordig het liefst naar binnen, om maar wat te noemen. En tegen Olympique Lyon speelde Ajax met liefst zeven buitenlanders in de basis, ten teken dat de Nederlandse voetbalcrisis nog niet meteen is opgelost.



Er is weinig aanleiding te denken dat Oranje volgende zomer in Rusland zal voortborduren op het succes, zoals het dat in 1988 deed. Maar tegelijk: Ajax laat dit seizoen wél zien dat het verschil tussen succes en teleurstelling heel klein kan zijn. Bovendien, mochten er straks drie basisspelers vertrekken, dan hoeft de boel niet meteen in elkaar te donderen: Ajax is in financiële zin rijker dan ooit, terwijl de generatie Donny van de Beek klaarstaat.



Het lijntje is dun kortom, en niet per se in negatieve zin. Een trainerswissel, een bliksemtransfer, een paar ontluikende talenten, een puzzel die opeens in perfect elkaar valt: het Nederlande voetbal mag in elk geval weer hopen en geloven in betere tijden. De lange weg door de schaduw is voorbij. Europa kijkt eindelijk weer massaal naar Ajax.