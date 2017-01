Sportjaar 2017

Evenement van de maand: WK Veldrijden (28-29 januari)

Na de valpartij van Mathieu van der Poel in Loenhout is het afwachten in welke staat de veldrijder verschijnt in het Luxemburgse Bieles. Maar wanneer Van der Poel start, is hij altijd kanshebber. Ook bij de vrouwen heeft Nederland ijzers in het vuur. Denk bijvoorbeeld aan grootheden als Marianne Vos en Thalita de Jong.



Verder:

Autosport: Dakar Rally (2-14 januari)

Schaatsen: EK Allround en Sprint (6-8 januari)

Shorttrack: EK (13-15 januari)

Tennis: Australian Open (16-29 januari)

Wielrennen: Tour Down Under (17-22 januari)

Schaatsen: Open NK Natuurijs, Weissensee (28 januari)