Wat zijn de kansen van schaatswedstrijden op natuurijs?

Factoren



,,Wie dan uiteindelijk het NK krijgt, is afhankelijk van plaatselijke factoren. Hoe sterk is de stroming van het water? Hoe sterk is de wind? Is het water al afgekoeld voor de vorstperiode? De vorm van de dag geeft de doorslag.''



,,Ik probeer voorlopig realistisch te blijven. Er moet een lange periode aan zware vorst zijn geweest voor we met de organisatie beginnen. Maar de draaiboeken liggen klaar. Het is niet uitgesloten. De ijsmeesters staan te popelen, en ik ook.''



Weervrouw Diana Woei van Weerplaza is positief gestemd over het natuurijs. ,,Op onze kaarten wordt overal in Nederland ijs voorspeld. Dus niet alleen in het oosten van het land, ook in bijvoorbeeld Friesland waar met speciale ogen naar wordt gekeken natuurlijk.''



Volgens de kaart die ijsdiktes in kaart brengt, zit het ijs volgend weekend op sommige plaatsen in Nederland al op ruim tien centimeter. Het kritieke punt lijkt vrijdag 20 januari te worden. ,,Dan zou een omslag in het weer plaats kunnen vinden'', zegt Woei. ,,Maar die omslag is echt niet zeker. Als het koude weer blijft, is alles nog mogelijk.''



Hut kan in ieder geval met moeite zijn enthousiasme verbergen. ,,Natuurijs is gewoon geweldig. Ik hoop op een gekkenhuis, op meerdere wedstrijden. Dat ik dan zelf niet kan schaatsen, neem ik voor lief.''