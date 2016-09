Waterpolocoach Van Galen zei 'nee' tegen KNVB

Van Galen was voor technisch directeur Hans van Breukelen de ideale vervanger van Hans Jorritsma, die na een dienstverband van twintig jaar de KNVB aan het einde van dit jaar zou moeten verlaten. Bondscoach Danny Blind en de spelers van Oranje willen de 67-jarige Jorritsma echter graag tot en met het WK in 2018 in Rusland behouden bij de nationale ploeg. Mogelijk kan Jorritsma toch blijven, maar dan wel met een kleiner takenpakket bij Oranje.



Van Galen, die als bondscoach in 2008 olympisch goud pakte met de Nederlandse waterpolosters, kwam na gesprekken met de KNVB tot de conclusie dat hij zich nog te veel coach voelt om als teammanager aan de slag te gaan. Bovendien voelt hij zich verbonden aan de waterpoloërs met wie hij een traject richting Tokio 2020 is ingeslagen.