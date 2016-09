Wawrinka door het oog van de naald op US Open

Wawrinka is als derde geplaatst in het toernooi, waar hij vorig jaar nog de halve finales haalde. Maar Evans had daar geen boodschap aan. Hij won de eerste en de derde set. In de tiebreak van de vierde set kwam hij met 6-5 voor. Wawrinka wist het matchpoint weg te werken met een volley. De Zwitser pakte de tiebreak met 10-8. Toen was het verzet van Evans gebroken. Wawrinka liep in de vijfde set snel uit naar een 4-0 voorsprong. De overwinning kwam niet meer in gevaar.



Wawrinka neemt het in de vierde ronde op tegen het Australische enfant terrible Nick Kyrgios of de Oekraïner Ilja Martsjenko.



Na de uitschakeling van Evans hebben de Britten nog twee mannen in het toernooi. Andy Murray en Kyle Edmund haalden de vierde ronde namelijk wel, net als Johanna Konta bij de vrouwen.



De Japanner Kei Nishikori had veel minder moeite om de vierde ronde te bereiken. Hij versloeg de Fransman Nicolas Mahut, die last had van zijn pols maar niet wilde opgeven. Nishikori won met 4-6 6-1 6-2 6-2. Nishikori speelt nu tegen de Kroatische reus Ivo Karlovic, die in drie sets (6-4 7-6 (3) 6-3) won van de Amerikaanse qualifier Jared Donaldson.