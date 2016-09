Wawrinka onttroont Djokovic in finale US Open

Voor de 31-jarige Wawrinka was het zijn derde triomf in een grandslamtoernooi na zijn eerdere eindzeges in het Australian Open (2014) en op Roland Garros (2015). Het was pas de eerste keer dat de Zwitser in de finale stond in New York en hij sloeg meteen toe. Djokovic won het toernooi al twee keer, in 2011 en 2015.



Djokovic had zich gedurende het verloop van het toernooi nog niet bijzonder in hoeven te spannen. Door een aantal geblesseerde tegenstanders speelde de nummer één van de wereld in de aanloop naar de finale slechts drie hele wedstrijden.



Hoewel dat een scenario was waarop hij had gehoopt, aangezien hij zelf allesbehalve fit aan het toernooi was begonnen, brak dat gebrek aan wedstrijdritme hem op in de finale tegen de ontketende Wawrinka. Ook in de finale kampte Djokovic weer met fysieke problemen.