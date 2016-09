Wawrinka zeker van deelname World Tour Finals

Voor Wawrinka is het de vierde deelname aan het toernooi waar de beste acht spelers van het seizoen het tegen elkaar opnemen. In alle drie de vorige optredens strandde de 31-jarige Zwitser in de halve finales. De nummer drie van de wereld dankt zijn vroege selectie aan zijn overwinning op Djokovic zondag in de finale van de US Open. Het is zijn derde grandslamtitel.



De ATP World Tour Finals vinden van 13 tot en met 20 november plaats in Londen.