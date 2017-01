We scoren steeds minder...

Vooral de spelopvatting is daarmee de oorzaak van een minder doelpuntrijke vaderlandse competitie, meent Perez: ,,Vandaag de dag wordt er met meer mensen achter de bal verdedigd. De gedachten van clubs zijn veranderd. Het is behoudender, maar daar is niks mis mee. Daar komt bij dat we steeds minder goede aanvallers hebben. Als je kijkt naar het lijstje topscorers van de laatste seizoenen, dan is alleen Bas Dost in het buitenland geslaagd. De anderen hebben niet kunnen waarmaken wat er van hen werd verwacht. Luuk de Jong is daar een mooi voorbeeld van. Na zijn mislukte buitenlandse avontuur schoot hij er hier wel weer een hoop in."



Sprake van een Europese trend, is er op dit gebied niet helemaal. Kijkend naar de sterkste vijf competities in Europa, wordt er alleen in de Bundesliga minder vaak gescoord ten opzichte van vorig jaar.



Patrick Paauwe speelde in de Bundesliga en kan zich, als oud-verdediger van onder meer Feyenoord, VVV en Borussia Mönchengladbach, vinden in de woorden van Perez. Maar er is nog iets, denkt hij. ,,Er is de laatste jaren meer nadruk gekomen op het niet willen verliezen. Zeker na het afgelopen WK en het 5-3-2-systeem van Oranje zijn teams realistischer geworden. Dieper inzakken hoort daarbij. Voor spitsen betekent dit dat de weg naar het doel van de tegenstander vaker ver weg is. De meters die gemaakt moeten worden voordat er door hen op doel kan worden geschoten, kan tot vermoeidheid en gemiste kansen leiden."