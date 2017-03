'We gaan er voor, met passie en lef'

,,Ik begrijp wel dat Cambuur voor AZ een droomloting is", zo vervolgt Hulshoff. ,,Een thuiswedstrijd, tegen de enige club uit de Jupiler League die nog in het toernooi zit. Natuurlijk heeft AZ meer individuele kwaliteit dan wij. Dat kan ook niet anders, als je de verschillen in de begrotingen ziet. Maar wij kunnen wél als team van ze winnen. Wij zijn dus absoluut niet kansloos. AZ zit nu even in een mindere periode en wij hebben eerder Ajax en Utrecht uitgeschakeld. Wij willen ons in Alkmaar niet verstoppen. We gaan voetballen op een manier die bij Cambuur past. Met passie dus en met lef.''



De sleutel tot de finale? Hulshoff noemt aanvankelijk het strijdplan dat is bedacht om AZ-spits Wout Weghorst te beteugelen. ,,Er zijn weinig voetballers die hem goed kunnen bespelen. Daarom hebben wij vooral gekeken van wie Weghorst de meeste ballen krijgt. We moeten de aanvoer naar hem afsluiten. Dat betekent ook dat we weinig vrije trappen op onze eigen helft en corners moeten weggeven.''



Vorm van de dag

Dan, weer relativerend: ,,Maar uiteindelijk wordt slechts tien procent op tactiek bepaald, hoor. De overige negentig procent hangt af van de vorm van de dag. Of beslissingen van een scheidsrechter. Neem onze kwartfinale. Wij hadden geluk dat er een videoscheidsrechter in het stadion was, waardoor een penalty van Utrecht werd teruggedraaid. Anders hadden we hier nu waarschijnlijk niet eens gezeten.''



,,We hebben nu al iets uniek gepresteerd, want Cambuur stond nog nooit eerder in de halve finale", zegt Barto. ,,Nu moeten we nóg een keer alles geven. En dat gaan we doen. Wij zijn een collectief en daardoor voor veel ploegen een lastige tegenstander. Met de vele supporters die ons in Alkmaar steunen, kunnen wij opnieuw voor een verrassing zorgen.''