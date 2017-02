'We hebben nu 25 spelers, heel normaal'

Quote Daags na het sluiten van de transfermarkt presenteert Roda JC gewoon nóg een aanwinst: Nicolas Anelka wordt consultant in Kerkrade. Het was gisterochtend nog vroeg toen zijn vriendin hem in bed het laatste nieuws over zijn club voorlas. ,,Roda JC heeft nu ook Nicolas Anelka gehaald", fluisterde ze, na een vluchtige blik op haar telefoon. Enige verbazing klonk door in haar stem. Maar vriendlief raakte amper van zijn à propos. Na een instemmend knikje draaide Daryl Werker zich nog eens even lekker om.



Werker, een kind van de Limburgse club, is inmiddels wel wat gewend. ,,Elke ochtend als je op de club komt, geef je de nieuwkomers een hand en stel je jezelf voor'', zegt hij. ,,En dan is het gewoon een kwestie van er samen de schouders onder zetten."



Woensdag in de voormiddag is het dan, de eerste training met het laatste vrachtje verse krachten zit er zojuist op. In de catacomben staat Werker erbij zoals hij zich doorgaans ook op het veld manifesteert: stoer en onverschrokken. Hij praat over zijn club 'die ten koste van alles in de eredivisie moet blijven'. Over Ajax, dat zondag een meer dan gretige tegenstander kan verwachten in het Parkstad Limburg Stadion.

Maar dat Werker elke dag wel nieuwe handen schudt, daarin schuilt toch wel de essentie van wat Roda JC is. Een club van gekte. Van malle capriolen. Via sociale media vernam Werker de laatste dagen welke speler nu weer was aangetrokken. Negen stuks in totaal, van wie naar verluidt weinig mijnwerkerszonen. De 'Koempels' van nu dragen namen als Thanasis Papazoglou, Ognjen Gnjatic en, de mooiste: Beni Badibanga. Werker, over de potpourri van twaalf nationaliteiten: ,,De ene spreekt Grieks, de ander Frans of Bulgaars. De voertaal is nu Engels."



Korotajev

Nu was Roda toch al geen kleurloze club. Alleen al over de recente geschiedenis kan een boek worden geschreven. Het bijna-bankroet, de degradatie, de fusie met Fortuna Sittard die daarna toch weer werd afgeblazen; in Zuid-Limburg broeit het altijd. Maar met de komst van miljonair Aleksej Korotajev, die veertig procent van de aandelen overnam, is er nu een heel nieuwe dynamiek ontstaan.

De Zwitserse Rus, woonachtig in Dubai, is zeer ambitieus. Hardop droomt hij van Europees voetbal met de Limburgse club, bij voorkeur binnen twee jaar. En voor nu doneerde hij, los van de vier miljoen aan aandelen, alvast een miljoen euro om de selectie per direct te versterken. ,,Aleksej is een geschenk uit de hemel", zegt technisch directeur Ton Caanen.



Zeker voor hem. Caanen kreeg de laatste tijd bakken met kritiek. Afgelopen zaterdag, tijdens het duel met Excelsior, schreeuwde Roda's aanhang nog om zijn vertrek. Caanen is voor de fans 'de autoverkoper wiens apk is verlopen', doelend op de 27 spelers die hij aantrok sinds zijn komst in oktober 2015 en van wie er weinigen de boeken in zullen gaan als nieuwe 'Mister Roda JC'. De negen nieuwelingen van nu haalde Caanen voor het eerst met een, dankzij Korotajev, aardig gevulde portemonnee. Drie daarvan kwamen uit het netwerk van de Rus, de overige zes stonden volgens Caanen 'al langer op het lijstje'. ,,Maar die waren eerder financieel niet haalbaar."

Videobeelden

Niettemin: zoveel spelers in zo'n korte tijd aan je selectie toevoegen komt niet over als een heel doordacht beleid. Temeer omdat een deel puur gehaald werd op basis van videobeelden. Bovendien lijkt het op voorhand twijfelachtig of Limburgse jochies zich straks in een shirt van, pakweg, Simeon Raykov zullen hijsen. ,,Dat is oordelen zonder kennis van zaken", stelt Caanen, als hij is aangeschoven aan zijn werktafel.



,,Nederlandse spelers hebben onze voorkeur. Daarom hebben we geïnformeerd naar Florian Jozefzoon van PSV, naar Robert Mühren van AZ, naar Luciano Slagveer van SC Heerenveen. Maar die jongens komen gewoon niet naar Roda, ook niet nu hier meer te besteden is. Dát is de realiteit. Vandaar de keuze voor de jongens die we nu gehaald hebben, ook een paar Nederlanders overigens. En dat is wel degelijk beleid. Dankzij onze scouting, dankzij ons netwerk weten we namelijk precies wie we in huis hebben gehaald. Ons doel? Ons rechtstreeks handhaven in de eredivisie."

Grote vraag: werkt zo'n toestroom aan spelers juist niet averechts? De meeste buitenstaanders denken daarop wel het antwoord te weten. Zij praten op sociale media schertsend over de spelersbus die vervangen moet worden door een dubbeldekker. Of over de selectie die, vanwege de overschot aan personeel, vanaf nu beter maar in ploegendiensten kan gaan trainen. Het zijn opmerkingen waar Caanen weinig mee zegt te kunnen. ,,Mensen vergeten dat wij ook zes jongens hebben laten gaan."



Hij doelt onder meer op de Cypriotische spits Nestoras Mytides, die in de zomer als goalgetter werd gepresenteerd in Kerkrade, maar na één doelpunt in zestien duels inmiddels is uitgeweken naar Cyprus. Caanen: ,,We hebben nu 25 spelers. Heel normaal."

Logo Volledig scherm Trainer Yannis Anastasiou met Simeon Raykov, een Bulgaarse nieuweling. © VI Images Maar dan nog: op elkaar ingespeeld raken doe je als selectie toch niet in een paar weken tijd? ,,Ach, automatismen", schampert Caanen. ,,Dat vind ik lulkoek. Eenmaal op het veld verstaan spelers elkaar. Ik ben er van overtuigd dat de resultaten komen. En dat daarmee de rust terugkomt in Kerkrade. Echt, we snakken naar rust.''



Lenige tong

Aan Yannis Anastasiou zal dat in elk geval niet liggen. Kort nadat de trainer gisteren kennis heeft gemaakt met zijn laatste aanwinst, de van Bastia gehuurde Fransman Lyes Houri, stiefelt hij ontspannen de perskamer binnen. En traint zijn tong intussen nog eens op de naam die de meeste lenigheid vergt: Ogn-jen Gn-ja-tic. Dan, lachend: ,,Ik geniet bij Roda JC, man. Die golf aan emoties maakt deze club zo mooi. En trouwens, wij Grieken zijn niet anders gewend."