'We moeten op deze voet verder gaan'

In verwarrende tijden zoals deze kun je maar het beste naar Wesley Sneijder luisteren. Die heeft zijn benen wijd uit elkaar gezet, als vanouds, pratend met de kin in de lucht en de handen losjes in de broekzak. ,,Dit elftal is een heel sterk team aan het worden'', zegt Sneijder. ,,Dat heb ik jullie van tevoren al gezegd, en dat is nu wel gebleken.''



Sneijder, de optimist. De man van halfvolle glazen. De 32-jarige aanvoerder ook die nadrukkelijk opstond tegen Zweden, zoals hij dat ook in de dagen voorafgaand al had gedaan, als een soort plaatsvervangend assistent-bondscoach. ,,Ik ben kwaad dat we niet gewonnen hebben, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons gaan plaatsen voor het WK.''



Toch is het sentiment ook dubbel, daags na de 1-1 tegen Zweden. Kort daarvoor heeft Kevin Strootman zijn hoofd nog weggedraaid van zijn toehoorders, schuin naar de grond gericht, alsof hij zich - al pratend - verstoppen wil. ,,Het is gewoon mijn schuld'', zegt Strootman, in een vernietigend, dik vier minuten durend oordeel over zichzelf, natreurend in de catacomben van de Friends Arena van Solna.



Een onverklaarbare black-out, zegt de middenvelder. Niet goed te praten. Hij en niemand anders heeft Oranje benadeeld, resulterend in slechts een puntje, waar het er drie hadden moeten zijn. En nee, over die afgekeurde goal van Bas Dost wil hij het niet hebben, want dan zou hij in de richting van scheidsrechter Daniele Orsato moeten wijzen. ,,Dat vind ik in mijn situatie ongepast, om nu te gaan praten over de fouten van iemand anders.''



Zijn blunder in de 43ste minuut deed even terugdenken aan die donkere avond in Praag, twee jaar geleden, toen Daryl Janmaat zo knullig in de fout ging, als opmaat richting een desastreuze EK-kwalificatiereeks.



Maar er zijn ook een paar cruciale verschillen. In dit geval verliest Oranje zijn openingswedstrijd niet, zoals toen in Tsjechië. Het begint tenminste met een punt, op een avond waarop ook concurrent Frankrijk niet verder komt dan een gelijkspel, tegen Wit-Rusland.



En waar bondscoach Guus Hiddink destijds nadrukkelijk de schuld bij Janmaat legde, zegt Danny Blind nu niets over Strootman. ,,Niet nodig'', vindt de bondscoach. ,,Ook in de rust heb ik niets tegen hem gezegd. Kevin is een geweldige prof, die hoef je niet op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Die vindt dit zelf het ergst van iedereen.''



Hoe ontluisterend zwak ook de Zweedse ploeg is, het Nederlands elftal heeft zich een avond lang weerbaar getoond. In een week vol onrust en chaos, met maximale druk op het vernieuwde elftal, creëert Oranje een stuk of acht kansen. Het speelt niet weergaloos, maar meer dan acceptabel, ook na de ongelukkige 1-0 achterstand. Tactisch is het elftal prima op orde, met Sneijder als hangende linksbuiten. Defensief geeft het nauwelijks iets weg. En de storm richting bondscoach Blind is ook weer even gaan liggen.