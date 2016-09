'We willen niet, nee: we moeten'

Hij vindt het een gekke gewaarwording. ,,Maar ja'', zegt Wesley Sneijder (32). ,,Je doet er even niks aan.'' De aanvoerder heeft dan net verteld hoe hij tegenwoordig in de bus zit op weg naar wedstrijden met Oranje. In het verleden, ja, toen kon hij tijdens die ritjes van hotel naar stadion vaak al denken: vanavond deze tegenstander, dat gaan we zeker winnen. Alleen moet nog blijken met welke cijfers. ,,Maar dat is niet meer zo. Als we nu in de bus zitten, weet ik wat we willen en hoe het op het veld zou moeten. Maar je hebt nooit meer het gevoel: vandaag wordt het 3-0.''



Het wil niet zeggen dat de aanvoerder van Oranje geen vertrouwen heeft in de slag van morgenavond met de Zweden. Sneijder gelooft niet dat het verlies tegen de Grieken de positieve indrukken van de zomerinterlands van afgelopen juni in één keer heeft uitgewist. ,,Dat mag gewoon niet. De laatste trainingen en besprekingen waren ook gewoon allemaal goed.''

'Griekenland' kan ook een incident zijn hè, benadrukt hij. Maar, en dat bedoelt de 122-voudig international te zeggen met het voorbeeld van die busritjes, er zijn geen zekerheden meer. ,,Het is gewoon anders met de nieuwe generaties in Oranje. Jongens die er nu bij komen, hebben een andere basis dan toen ik zelf in Oranje begon. Ik zeg niet per se slechter, maar anders.''



Zijn lichting voetbalde vroeger nog op straat. ,,En dat straatvoetbal ging ook om 'overleven'. Je moest opboksen tegen oudere jongens. Je moest eerst al afdwingen dat je mee mocht doen. Huilen deed ik nooit, maar ik kwam wel eens verdrietig thuis. Nou, dan stuurde mijn moeder me gewoon terug.''



Jonge internationals van nu hebben amper nog die pleintjeservaring. Als ze er al speelden, ging het meer om trucjes doen en zo. Gehard werden ze er nauwelijks. ,,Het is de jongste generaties te makkelijk gemaakt, dat is mijn gevoel'', zegt Sneijder. ,,Allemaal al jong een iPhone en een iPad. Ook zoiets: waarom is bijna niemand meer tweebenig? Je kon mij niet blijer maken dan met een bal en een muur. Uren oefenen. Links, rechts, links, rechts. En dan liefst nog met een ruit in de buurt die ik af en toe in kon trappen.''



Het gaat om het échte besef wat er morgen in de Friends Arena van Solna op het spel staat, zegt hij dan. ,,Zweden-uit is al meteen de belangrijkste wedstrijd in de poule. Hier staat of valt alles mee. Kijk ook maar naar twee jaar terug, de EK-kwalificatie en die eerste nederlaag in Tsjechië. Het is geen kwestie van willen winnen, je móet winnen. Want op een gelijkspel spelen, dat lijkt me lastig met onze groep.''