Het is al ruim anderhalf uur na de hersteltraining van Feyenoord, wanneer voor de Kuip een enorme groep supporters plotseling een donkere Opel Insignia omsingelt. Wie goed kijkt, ontdekt achter het stuur van de auto het vrolijke gezicht van Dirk Kuyt. De 36-jarige aanvoerder van Feyenoord signeert door het open raampje van alles en nog wat, volwassen mensen lopen met gebalde vuisten weg.



Het is feest in Rotterdam en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Het is de volksclub in optima forma, waar de emoties in mindere tijden vaak torenhoog oplaaien, maar waar ook bij voorspoed er meer loskomt dan bij welke voetbalclub in Nederland dan ook. De open training na de winst tegen Vitesse (0-2) is door de technische staf verschoven van Varkenoord naar de uiteraard veel ruimere Kuip en dat is maar goed ook, want ruim duizend toeschouwers willen de koploper deze ochtend in actie zien.



'We worden kampioen, we worden kampioen', klinkt het vanaf de tribunes. Er wordt druk gezwaaid met vlaggen en cameraploegen struikelen bijna over elkaar om bij supporters te informeren naar hun gemoedstoestand. De stadsderby tegen Excelsior, de competitiewedstrijd waarin de landstitel definitief kan worden veroverd, staat pas op 7 mei op het menu, maar er is nu al bijna geen houden meer aan in Rotterdam.



Als Feyenoord straks echt kampioen is, zijn alle spelers helden, vertelde routinier Dirk Kuyt zondagavond. En hij lijkt er niet naast te zitten. Wanneer Kongolo, Elia, Vilhena, Toornstra, Nieuwkoop, Berghuis en Jørgensen na de ontspannen training even poseren voor het vak met al die dolblije fans, klinkt er een ovationeel applaus.

