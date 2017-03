Een televisieprogramma strikte hem al. Op weg naar het kampioenschap is de naam van het programma, het moet de komende weken worden uitgezonden op NPO 1. Een gevalletje van de huid verkopen voordat de beer geschoten is, vinden veel aanhangers van Feyenoord. ,,Bovendien hoef ik niet met mijn porum op televisie'', zegt Rob. ,,En we zijn er nog niet hè, nog lang niet zelfs.''



Naast het trainingsveld op Varkenoord kijkt vader Bob uit Velp trots naar zijn zoontje Bradley. Een klassiek geval: anderhalf jaar oud, uitshirtje van Feyenoord aan, en een voor hem enorme bal aan de voet. ,,We proberen maar om hem Feyenoord te laten zeggen'', stelt Bob. ,,Maar hij komt niet verder dan mama en bal.''



Het is Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord deze weken. Als deze verslaggever op dinsdagavond met gebogen hoofd het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft in wandelt om de gebroken pols van zijn zoontje te laten voorzien van gipsverband, kijkt mijn buurman in de gipskamer mij even doordringend aan terwijl zijn vrouw de pijn in haar schouder probeert te verbijten. ,,5-2, hè'', zegt hij dan, blijkbaar doelend op de ruime winst zondag in de Kuip tegen AZ. Over de eerstvolgende wedstrijd, morgen in Friesland tegen Heerenveen, geen woord. Nooit overmoedig worden.



Een dag later schuifelt Ron Boszhard van het populaire kindertelevisieprogramma Zappsport op Varkenoord voorbij. Hij gaat een item opnemen met rechterspits Steven Berghuis. Wanneer het wordt uitgezonden? ,,Pas over een paar weken'', zegt Boszhard.



,,O, dus net na het kampioenschap'', klinkt het. De aanwezige oude garde lacht niet.



Dat is wel anders als op donderdagmiddag Piet Romeijn (77) een paar meter van algemeen directeur Eric Gudde en technisch directeur Martin van Geel opeens een microfoon in zijn hand gedrukt krijgt. We zijn in de zogenaamde board room van de club en Romeijn vertelt over de tijd dat hij met Feyenoord de Europa Cup I en de wereldbeker veroverde. ,,Onze mentaliteit van toen, die mis ik in weleens bij het huidige eerste elftal'', zegt Romeijn, tijdens de presentatie van het boek van zijn oud-ploeggenoot Rinus Israel. ,,Of mag ik het daar hier helemaal niet over hebben?''