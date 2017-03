We zijn goed in beroerd huldigen

Het is straks negen jaar en twee dagen geleden dat Clarence Seedorf zijn laatste interland speelde in het Nederlands elftal. Dat was uit tegen Oostenrijk in Wenen, in maart 2008, onder toenmalig bondscoach Marco van Basten. Hyves was net verkozen tot Website van het Jaar. Seedorf mocht in de rust invallen voor Demy de Zeeuw. Prompt werd het 3-4, na een 3-0 achterstand.



Om die mijlpaal eens goed te vieren, wordt Clarence volgende week dinsdag feestelijk gehuldigd op het veld van de Arena, voor de interland tegen Italië. Het is 2017 inmiddels, maar dat mag de pret allemaal niet drukken, want tijd is relatief.



Bondscoach Danny Blind zei het gisteren mooi: Seedorf had de laatste jaren 'de nodige omzwervingen' gemaakt. Vandaar dat de huldiging enigszins was 'vertraagd'. Om precies te zijn 3.289 dagen.



We zijn er erg bedreven in: voetballers heel beroerd huldigen, of veel te laat, en anders maar helemaal niet. Vervolgens klagen we altijd hardop dat we zo slecht zijn in huldigen, maar veranderen zal het waarschijnlijk nooit.



Wat een rol speelt, denk ik: we zijn een informeel, recalcitrant en enigszins cynisch volkje. We bewonderen moeizaam. Over de afscheidswedstrijd van ­Johan Cruijff tegen Bayern München (1978) hoeven we het hier niet meer te hebben, dat voorbeeld kennen we zo onderhand wel, maar ook Coen Moulijn werd bij Feyenoord ooit hondsberoerd uitgezwaaid, met een heel rare oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Uruguay.



(Voetbalhistoricus Matty Verkamman vertelde daar zojuist een grappig weetje over: niet alleen Moulijn werd die dag uitgezwaaid in de Kuip, maar ook scheidsrechter Lau van Ravens. Twee vliegen in één klap, dacht de organisatie - en wel zo voordelig bovendien.)



Bij de generatie Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard kon er amper een bloemetje van af bij de KNVB. Willem van Hanegem kreeg wél twee erewedstrijden, zowel in Oranje als namens Feyenoord.