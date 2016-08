'We zijn in de voetbalwereld een C-land geworden'

Terwijl De Mos en Van Hanegem hun zorgen en vooral ergernis verwoordden, zat de Dirk Kuyt Tribune gisteren rond het veld van Quick Boys opvallend vol. De jeugd klapte de handen stuk. Maar wel opvallend veel Duitsers, die blijkbaar nog vakantie vieren, onder de enthousiastelingen. ,,Ramptoeristen'', zei iemand in Katwijk met een diepe zucht.



In aanloop naar het EK bij de interland tegen Frankrijk was de Arena akelig leeg. Ook het Philips Stadion zal morgen tegen de Grieken met 22.000 verkochte kaarten niet uitverkocht zijn.



Rode Duivels

Dit doet inderdaad meer en meer denken aan het België van enkele jaren geleden, waar de resultaten ronduit bedroevend waren. Het imago van die ploeg werd zelfs zo slecht, dat de mensen zich massaal van het nationale elftal afkeerden. Met een interland in en tegen Armenië in 2009 als dieptepunt. De Rode Duivels verloren, op een avond dat er welgeteld één Belgische supporter op de tribune zat. ,,Dat zou ik nu bij ons ook best begrijpen'', zegt Van Hanegem. ,,Want dit is toch allemaal niet meer uit te leggen?''



De Mos hoopt dat de onrust buiten de koppies van de internationals zal blijven. ,,Misschien staan ze dinsdag in Zweden op en laten ze zien dat ze geen boodschap hebben aan alle interne onrust'', zegt De Mos. ,,Maar dan nog moet er heel veel veranderen. Ze moeten in Zeist nu doorpakken, schoon schip maken. Gijs de Jong aanstellen als directeur is hét voorbeeld van een vriendendienst. Pak nu de juiste mensen die bij clubs iets hebben bewezen, zoals de Belgen hebben gedaan. En schroom niet voor dubbelfuncties te kiezen. Waarom zou Toon Gerbands niet én bij PSV én bij de KNVB zijn visie kunnen neerleggen? En Danny Blind? Die zou ik gewoon laten zitten.''



Bob Madou, strategy & communication manager, was bij de Belgische voetbalbond verantwoordelijk voor de herstelde liefde tussen de nationale ploeg en de fans. ,,In België was er tussen die twee op een gegeven moment geen relatie meer'', zegt Madou. De KBVB pakte dat groots aan, onder meer met de zogenaamde Duivel-uitdagingen waarbij de spelers weddenschappen aangingen met de fans.



Het negatieve sentiment werd omgedraaid. Maar dat gebeurde pas echt toen België weer ging winnen. ,,Het begint altijd met winnen'', zegt international Georginio Wijnaldum. ,,Maar dan nog, echt niemand wil deze randzaken er nu bij hebben.''