'We zijn nu gewoon het gekste jongetje van Europa'

Eigen kweek

Ajax leeft bij de gratie van het verleden. De succesvolle jaren zeventig en negentig zijn het enige dat de club nog aanzien geeft over de grens. Maar tegelijkertijd zijn juist die periodes spiegels met zoveel stof dat geen schoonmaakbeurt er tegen helpt. Je kunt er in de voetbalwereld van nu niet meer fatsoenlijk in kijken.



Bovendien: volgens Van Os was in 'zijn' jaren negentig de basis van het succes ook niet alléén de eigen kweek. ,,Wij haalden toen ook jongens als Litmanen en Finidi. En wat denk je van de terugkeer van Rijkaard? Juist dát was het succes. Die jonge ventjes als Kluivert en Seedorf waren de uitzonderingen, niet de standaard. Ik snap dat die tijd niet met nu te vergelijken is. Routiniers gaan nog even hun zakken vullen in het Midden-Oosten, Rusland of weet ik waar. Maar kies. Koop goed of koop niet.''



Tegen de spagaat waarin de club is beland, zijn zelfs de liezen van een topturnster niet bestand. De filosofie van Cruijff dat de opleiding de basis van Ajax is, hangt nog vaag boven de club. Voor het overlijden van de beste Nederlandse voetballer ooit, stopte hij uit onvrede met zijn adviseurschap. De 'lijn-Cruijff' bleef voor de buitenwereld in stand, maar

directeuren en oud-spelers Marc Overmars en Edwin van der Sar worstelen met de koers van Ajax. Zeker nu het windkracht tien tegen heeft.



Oud-speler Keje Molenaar heeft het over 'een chaos'. Volgens hem is de koers van Cruijff verlaten. ,,Of gaan we de huidige malaise nu afschuiven op de Fluwelen Revolutie? Dat gebeurde andersom ook niet toen Frank de Boer vier keer achter elkaar kampioen werd. Dus dat is echt totale onzin. Het grote probleem van nu is dat er geen beleid is. Ongelofelijk. En áls je het al beleid noemt, dan is het 'hapsnapbeleid'. Er staat meer dan honderd miljoen op de bank. Nou applaus. Maar wat wíl je ermee?'' Dan valt weer de naam van Ziyech. ,,Een lapmiddel.''