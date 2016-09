Wedstrijd van hun leven

Moordend tempo

Maar dat smullen, daar zit in de halflege Kuip vanavond natuurlijk toch de crux. De spelers willen best genieten, maar hoe leuk is voetballen tegen United als dat elftal erin slaagt hetzelfde moordende tempo te hanteren als zaterdagmiddag in de derby van Manchester? Kun je dan genieten of snak je vanaf het startsignaal al naar het einde?



Dat is dan de situatie binnen de lijnen. De driekoppige directie Martin van Geel, Eric Gudde en Mark Koevermans zal negentig minuten met het zweet in de handen zitten. Wat als de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano er vanavond net zo'n bende van maakt als zijn Britse collega Martin Atkinson dinsdag bij PSV - Atlético? Zijn de tien meter hoge netten, die overigens gisteren op last van de UEFA aan één lange zijde weer werden verwijderd, dan bestand tegen Rotterdamse verongelijktheid met eventuele door de lucht vliegende aanstekers, muntjes of oordruppels als uiting van die onvrede?



,,Dat dit stadion vanavond niet vol zit bij een dergelijk grote wedstrijd, is en blijft eeuwig zonde'', weet aanvoerder Dirk Kuyt. ,,Maar wees eerlijk: beter 26.000 mensen dan niemand.''



Twee seizoenen geleden was de kolkende Kuip nog hét wapen van Feyenoord om de groepsfase winnend af te sluiten. HNK Rijeka, Standard Luik en zelfs het in Europa bijna onklopbare Sevilla gingen kopje onder in Rotterdam. Fred Rutten was destijds de architect, al verloor hij een deel van die waardering toen zijn elftal in de slotfase van de reguliere competitie in elkaar stortte. ,,Vooral voor jonge spelers zijn dit soort wedstrijden zo vreselijk belangrijk'', zegt Rutten. ,,In Europa gelden er andere wetten. De ervaring die de spelers nu opdoen, helpt ze in snel tempo rijper te worden.''



Feyenoord vertelde destijds geen enkele doelstelling te hebben voor de Europese campagne. Dit jaar is er hoop op het wederom overleven van de poulefase. ,,De club kan weer naam maken'', zegt Rutten. ,,Als je goed bent in Europa, telt dat. Dat zag je duidelijk na de winst op Sevilla.'' Wat dat betreft zou een resultaat tegen United een geweldige opsteker zijn. Allereerst op weg naar de kraker zondag tegen PSV, maar ook in het licht van het oppoetsen van de naam in Europa.



Het verlangen naar een krachtmeting met de grote sterren, overigens zonder de thuisgebleven Wayne Rooney, spatte er de laatste dagen van af in Rotterdam. ,,Logisch'', zei Van Bronckhorst. ,,Zulke tegenstanders treffen we niet vaak.''