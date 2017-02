Wees niet te streng voor VV Bladella

Tegen VV Bladella heb ik een handvol keren gevoetbald. Een werkelijk schitterend sportcomplex, midden in de bossen, in een klassiek Brabants decor. Mooie clubnaam ook, vooral voor een clubje uit een dorp dat Bladel heet.



Als groot liefhebber van het amateurvoetbal zeg ik: wees niet te streng voor ze.



Niet alleen omdat een clubje als VV Bladella wordt geleid door hartstochtelijke vrijwilligers, met alle beperkingen die daarbij horen. Ook omdat het ongelooflijk veel energie, zweet en tranen kost: een amateurclub in goede banen leiden.



Elke week kantinepersoneel regelen. Nieuwe ballen en hesjes bestellen. Sponsors voor pakweg 500 euro per reclamebord strikken. Een defect repareren aan een lichtmast. De contributie innen van honderden leden, van wie de helft te laat betaalt. Afspraken maken over gedragsregels, en die terugkoppelen naar leiders, trainers, ouders.



Je vergadert, mailt en belt je een ongeluk. Wat je ervoor terugkrijgt: slechts een beetje liefde en veel gezeik. Elke verandering gaat trager dan je vooraf gedacht had.



Rechtvaardigt dat het royeren van een 10-jarig jochie? Nee, natuurlijk niet. Oliedomme, nogal absurde beslissing. Ga met de moeder praten, verzin een alternatieve taak voor het ventje, laat hem een zaterdagje ballen oppompen in het ballenhok. Weet ik veel.



(Want in de kern hebben ze natuurlijk wel een punt hè: afspraak is afspraak. 25 lootjes van een euro verkopen, dat moet toch te doen zijn.)



Misschien was dit wel een eenmansactie van een gestreste penningmeester, misschien is er juist veel te lang over vergaderd. Elke amateurclub wordt gegijzeld door de beperkingen van het menselijk tekort, elke week opnieuw. Er gaat oneindig veel mis, ook bij uw of bij mijn club.



Het hoort erbij.



Dat heel Nederland nu over VV Bladella heen valt, het is begrijpelijk hoor, en zo gaan die dingen tegenwoordig, met de vernietigende kracht van sociale media.



Maar rijd een keer langs Sportpark de Smagtenbocht. Ruik de Brabantse worstenbroodjes. Gekke uitglijder of niet: u zult zich er welkom voelen.