Wees voorzichtig met uw Jorritsma

Het was al maandag, de Zeister kolder duurde nu al een week of twee, en in Solna ging het nog maar eens over Hans Jorritsma. Die mag heel misschien toch blijven, want Wesley Sneijder wil dat heel graag, en Danny Blind ook, en Jetro Willems geloof ik ook.



De officiële reden daarvoor komt ongeveer hier op neer: Hans regelt de hotels altijd zo goed. De bus vertrekt altijd op tijd. De spelers hoeven maar 'ta..' te zeggen, of er rijdt prompt een taxi voor de deur, compleet met ronkende motor.

,,Hans is gewoon top,'' zei Wesley Sneijder.



Op zichzelf snap ik dat allemaal. Wij hadden vroeger ook een soort Hans Jorritsma, alleen heette die Ronnie. Die regelde ook altijd alles. Niet dat wij een bus of een taxi konden betalen, maar dankzij Ronnie waren er altijd precies genoeg ouders om op zaterdagmiddag naar Dongen of Waspik te rijden.

Consumptiebonnen? Ronnie regelde het. Broodje frikadel? Kaassoufflé? Ronnie was al driftig in de weer met de bestellingen.

Eerlijk is eerlijk: de Ronnies ga je pas missen als ze er niet meer zijn. Je hoort ze nooit, ze zijn trouw en dienstbaar, ze hebben op zichzelf weinig bevestiging nodig, maar wel altijd op één strikte voorwaarde.

Torn nooit aan hun onmisbaarheid. Denk of suggereer nóóit dat je zonder ze kunt.



Dat luistert vaak erg nauw. Gertjan Verbeek maakte ooit de fout door het heilige hok van Gerard Meijer te verbouwen bij Feyenoord, zonder dat Gerard Meijer dat zelf wist.



(Meijer was weliswaar masseur, maar masseurs en teammanagers hebben in het voetbal eenzelfde soort functie, ook wel 'vertrouwensman' of 'cultuurbewaker' genoemd. Ander voorbeeldje: David Endt. En bij Willem II had je de zo vermaarde koffiejuffrouw.)

Dat Danny Blind het de afgelopen weken zo openlijk opnam voor Hans Jorritsma, was bovenal amateurpsychologie natuurlijk.