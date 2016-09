Wereldkampioen Herlings verslagen in VS

Herlings had met winst van de eerste manche al de wereldtitel veiliggesteld. De motorcrosser uit Elsendorp vierde dat uitbundig met champagne. ,,Eindelijk heb ik die derde wereldtitel binnen na zoveel blessures'', jubelde Herlings, die in 2012 en 2013 ook al de beste was in de MX2. De afgelopen twee jaar greep de topfavoriet door zware blessures naast de titel. ,,Misschien had ik nu al vijf wereldtitels moeten hebben, maar ik heb veel pech ondervonden. Ik ben blij dat ik deze wel heb kunnen binnenhalen.''



Ook dit seizoen leek het noodlot weer even toe te slaan bij Herlings. Na twaalf gewonnen grands prix op rij, waarin hij slechts één manche niet op zijn naam schreef, liep Herlings in juli een gebroken sleutelbeen op. Hij moest drie grands prix overslaan, maar zijn voorsprong op de concurrentie was zo groot dat Herlings aan kop bleef in het WK-klassement. De Brabander luisterde zijn rentree vorige week in Assen op met weer een overwinning, waarna hij zaterdag de klus klaarde in de Verenigde Staten.



Dat Herlings voor het eerst dit seizoen naast de dagprijs greep, maakte hem niet zo veel uit. Het belangrijkste doel was namelijk al gehaald. ,,Cooper was sneller dan ik in de tweede manche, zo eerlijk moet ik zijn'', bekende Herlings. ,,Ik heb het gevecht vandaag verloren, maar de oorlog gewonnen.''



De Brabander stapt na dit seizoen over naar de zwaarste klasse, de MXGP. Herlings gaat op zijn KTM ook tussen de grote jongens voor niets minder dan de wereldtitel. In de Verenigde Staten kroonde de Sloveen Tim Gajser zich tot wereldkampioen in deze klasse. De negentienjarige Gajser pakte vorig jaar de titel in de MX2 en was als debutant ook meteen de beste in de MXGP.