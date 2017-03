Westbrook nog maar drie 'triple-doubles' verwijderd van record

Daarnaast noteerde hij dertien rebounds en elf assists. Het was voor Westbrook de vierde achtereenvolgende keer, en de 38ste maal dit seizoen, dat hij tot een 'triple-double' kwam. Dat houdt in dat een speler zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers uitkomt. Westbrook is nu nog maar drie 'triple-doubles' verwijderd van legende Oscar Robertson, die dat in één seizoen 41 maal voor elkaar kreeg.