Wie ontmoeten elkaar op de route naar Rusland?

De negen groepswinnaars van Poule A tot en met Poule I plaatsen zich automatisch voor het WK 2018. De acht beste nummers twee in de poules nemen het tegen elkaar op in de play-offs, waarin ook de vier winnaars van die duels een ticket voor het WK veiligstellen. In totaal doen er 54 landen mee in de kwalificatie. De nationale teams van Gibraltar en Kosovo maken voor het eerst kans op deelname aan het WK. Derde plaatsen zijn niet meer genoeg voor rechtstreekse kwalificatie of een ticket voor de play-offs.

Groep A: Oranje krijgt het zwaar

Actiemoment bij Nederland - Frankrijk (2-3) op 25 maart 2016. Deelnemers: Frankrijk, Nederland, Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland, Luxemburg



Een zeer interessante poule. Frankrijk zal na de verloren EK-finale in eigen land hongerig blijven naar succes en lijkt de grote favoriet voor de groepszege. Bondscoach Didier Deschamps heeft zowel kwalitatief als kwantitatief een enorm sterke selectie tot zijn beschikking. Donderdagavond toonde Frankrijk met een 1-3 overwinning op Italië aan klaar te zijn voor de kwalificatie.



De strijd om de tweede plaats gaat waarschijnlijk tussen Nederland en Zweden. Daarin is het duel van komende dinsdag in Solna direct erg belangrijk. Nederland is na het mislopen van het EK 2016 gebrand op revanche, al zijn de voortekenen slecht. De KNVB staat in brand en donderdagavond werd met 1-2 verloren van Griekenland. Zweden beschikt over een aantal talentvolle spelers, maar zal na het stoppen van Zlatan Ibrahimovic op zoek moeten naar een nieuwe leider en topspits. Bulgarije lijkt een outsider voor de tweede plek, al spreekt dit land niet meer zo tot de verbeelding als in de succesvolle jaren 90 met namen als Trifon Ivanov, Krasimir Balakov en Hristo Stoichkov.

Groep B: Europees kampioen Portugal treft het goed

Deelnemers: Portugal, Zwitserland, Hongarije, Faeröer, Letland, Andorra



Europees kampioen Portugal heeft het goed getroffen in groep B. Met Zwitserland en Hongarije zitten er nog twee EK-gangers in deze poule, maar zij vormen geen serieuze bedreiging voor Portugal. Toch staan de Portugezen niet bekend om hun goede kwalificatiereeksen. In de kwalificatiereeks voor het WK 2014 moest Portugal Rusland voor zich dulden en werd Zweden in de play-offs verslagen. In de kwalificaties voor het WK 2010 en EK 2012 moest Portugal in de groep Denemarken voor zich dulden en kwamen er ook play-offs aan te pas voor uiteindelijke plaatsing voor het hoofdtoernooi. De strijd om de tweede plek gaat waarschijnlijk tussen Zwitserland en Hongarije, die op het EK beiden tot de achtste finales reikten.

Actiemoment bij Hongarije - Portugal (3-3) op het EK 2016.

Groep C: Tsjechië en Noord-Ierland vechten om tweede plek

Actiemoment bij Duitsland - Noord-Ierland (1-0) op het EK 2016. Deelnemers: Duitsland, Tsjechië, Noord-Ierland, Noorwegen, Azerbeidzjan, San Marino



Duitsland ontmoet in groep C twee EK-gangers, Tsjechië en Noord-Ierland. Duitsland zal zeer waarschijnlijk door de groep cruisen, maar de strijd om plek 2 is interessant. Tsjechië was op het EK één van de acht landen die de poulefase niet overleefde, terwijl Noord-Ierland wel tot de achtste finales reikte. Daarbij is Noord-Ierland in het knusse Windsor Park in Belfast al jaren een lastige horde, bewees het door zich als groepswinnaar te plaatsen voor het EK. Ook Noorwegen is nog een kanshebber voor de tweede plek. San Marino hoopt in deze kwalificatie op de eerste overwinning ooit. Het ministaatje uit de Italiaanse Apennijnen verloor 119 van de 122 officiële interlands, de overige drie wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

Groep D: Vier kanshebbers voor poulezege

Deelnemers: Wales, Oostenrijk, Servië, Ierland, Moldavië, Georgië



Een interessante poule met op het eerste oog een aantal gelijkwaardige ploegen. Wales zal het grote succes van het EK 2016, waarin de uiteindelijke winnaar Portugal in de halve eindstrijd te sterk bleek, een vervolg willen geven. Sterspelers Gareth Bale (27) en Aaron Ramsey (25) zullen over twee jaar ook op een wereldkampioenschap willen schitteren. Oostenrijk plaatste zich met overtuiging voor het EK 2016, maar stelde in Frankrijk ernstig teleur met nederlagen tegen Hongarije en IJsland. Servië plaatste zich niet voor de laatste drie eindtoernooien, maar beschikt met de terugkeer van Dušan Tadic en Nemanja Gudelj, die door de vorige bondscoach werden genegeerd, weer over twee belangrijke spelers. Ook Ierland mag natuurlijk niet over het hoofd worden gezien. De Ieren plaatste zich voor de laatste twee Europese kampioenschappen, maar de laatste deelname aan een WK dateert alweer van 2002. Robbie Keane, toen al van de partij, zwaaide woensdag na 146 interlands (68 goals) af als international.

Gareth Bale en Ashley Williams van Wales.

Groep E: Denemarken zint op revanche

Deelnemers: Roemenië, Denemarken, Polen, Montenegro, Kazachstan, Armenië



In poule E hebben alle deelnemers wel een kans op plaatsing voor het WK. Het is moeilijk om een duidelijke favoriet aan te wijzen in deze groep, al beschikt Polen met Arek Milik en Robert Lewandowski over een zeer sterk aanvalsduo. Ook Roemenië deed mee aan het EK, maar kwam niet voorbij de poulefase. Denemarken wil zich revancheren na het mislopen van de laatste twee eindtoernooien. Afgelopen woensdag speelde Denemarken in de oefenwedstrijd tegen Liechtenstein (5-0) in een smetteloos wit tenue, om een frisse start te markeren. Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen scoorde in dat duel twee keer. Denemarken start in de kwalificatie tegen Armenië, dat het in de vorige twee kwalificatiereeksen ook al trof. In 2013 werd in Kopenhagen zelfs met 0-4 verloren van de ploeg waar Henrikh Mkhitaryan van Manchester United de grote vedette is.

Denemarken viert feest na de treffer van Nicolai Jørgensen tegen Liechtenstein.

Groep F: Engeland ontmoet stugge ploegen

Actiemoment bij Engeland - Slowakije (0-0) op het EK 2016. Deelnemers: Engeland, Slowakije, Schotland, Slovenië, Litouwen, Malta



Engeland start zondag met een uitwedstrijd bij Slowakije, waar het op het EK nog 0-0 tegen speelde. Engeland ging daardoor als tweede door in de poule en werd in de achtste finales beschamend uitgeschakeld door IJsland. Wederom een blamage voor Engeland, die met Sam Allardyce lijken te kiezen voor een typische Engelse speelstijl. En dat terwijl Engeland zich nog zo overtuigend plaatste voor het EK, met de maximale score van 30 punten uit 10 wedstrijden (doelsaldo: 31 voor, 3 tegen). Plaatsing voor het WK lijkt nu ook goed haalbaar voor de Engelsen, al vormen Slowakije, Schotland en Slovenië toch gevaarlijke bedreigingen. Deze drie landen zullen het waarschijnlijk moeten gaan uitvechten om de tweede plaats, die recht geeft op play-offs. Schotland is al sinds het WK 1998 niet meer aanwezig geweest op een groot eindtoernooi.

Groep G: Spanje en Italië in gevecht om eerste plek

Deelnemers: Spanje, Italië, Albanië, Israël, Macedonië, Liechtenstein



Een mooie poule, vooral vanwege de aanwezigheid van grootmachten Spanje en Italië. Na twee Europese titels op rij werd Spanje op het afgelopen EK in de achtste finale verslagen door Italië. Italië struikelde vervolgens in de kwartfinale na een beroerde strafschoppenserie over Duitsland. Beide landen hebben een nieuwe bondscoach. Bij Spanje heeft Julen Lopetegui, eerder succesvol met Jong Spanje, na acht jaar het roer overgenomen van Vicente del Bosque. Zijn debuutwedstrijd tegen België was veelbelovend. Bij Italië is de 68-jarige Giampiero Ventura de opvolger van Antonio Conte, die naar Chelsea vertrok. Ventura heeft een enorme lijst met Italiaanse clubs achter zijn naam staan en werkte de afgelopen vijf jaar bij Torino. Spanje en Italië spelen op 6 oktober 2016 en 2 september 2017 tegen elkaar. De overige vier landen mogen uitvechten wie 'the best of the rest' is.

Actiemoment bij Italië - Spanje (2-0) op het EK 2016.

Groep H: België moet bij nieuwe start waken voor Bosnië

Roberto Martinez, de nieuwe bondscoach van België. Deelnemers: België, Bosnië en Herzegovina, Griekenland, Estland, Cyprus, Gibraltar



België maakt na het ontslag van Marc Wilmots een nieuwe start onder Roberto Martinez, die met Thierry Henry een aansprekende naam als assistent heeft aangesteld. De eerste wedstrijd onder Martinez werd geen succes. Na de 0-2 nederlaag tegen Spanje werden de Belgen in Brussel van het veld gefloten door het eigen publiek. Na het teleurstellende EK zal België een nieuwe succesformule moeten verzinnen, maar het is duidelijk dat België met deze bijzondere spelerslichting goud in handen heeft. Bosnië en Herzegovina, met Miralem Pjanic en Haris Medunjanin als grote strategen op het middenveld, lijkt een goede kanshebber op de tweede plaats. Al mag ook Griekenland nooit worden onderschat, zo bleek donderdagavond in Eindhoven. Gibraltar pakte in haar eerste kwalificatiereeks ooit, die voor het EK 2016, nog geen punten. Het doelsaldo na tien duels? 2 voor, 56 tegen.

Groep I: Vier EK-gangers strijden om ticket naar Rusland

Deelnemers: Kroatië, IJsland, Oekraïne, Turkije, Finland, Kosovo



Groep I is een moeilijk te voorspellen poule met vier landen die op het EK actief waren. Kroatië begon overtuigend in Frankrijk, maar werd na een bloedeloze wedstrijd uitgeschakeld door Portugal. IJsland was de grote stuntploeg van het afgelopen EK, met een verrassende uitschakeling van Engeland, waarna gastland Frankrijk in de kwartfinale te sterk bleek. IJsland had op het EK nog een bondscoachduo, maar na het stoppen van Lars Lagerbäck is 'tandarts' Heimir Hallgrímsson nu de vaste bondscoach. Oekraïne ging op het EK zonder punten weer naar huis, maar heeft met Andriy Shevchenko wel een nieuwe bondscoach van wereldfaam. Het afgelopen jaar was hij al assistent bij de nationale ploeg. Turkije dacht na de 2-0 overwinning op Tsjechië door te gaan op het EK, maar de verrassende zege van Ierland op Italië gooide een dag later alsnog roet in het eten. Arda Turan, momenteel in topvorm bij FC Barcelona, is door bondscoach Fatih Terim niet opgeroepen voor het uitduel bij Kroatië van maandag. Kosovo speelt maandag in Finland voor het eerst een officieel kwalificatieduel. Kosovo speelde de afgelopen twee jaar al zeven oefenwedstrijden, waarvan er drie werden geworden en twee verloren. Met Bersant Celina (FC Twente), Milot Rashica (Vitesse) en Sinan Bytyqi (Go Ahead Eagles) zijn er drie spelers uit de Eredivisie opgeroepen door bondscoach Albert Bunjaki. Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka en Valon Behrami blijven voorlopig voor Zwitserland spelen.