Wie toont zich leider in de crisis?

De problemen en chaos op de werkvloer kun je directeur Van Oostveen aanrekenen, maar het was toch echt de raad van commissarissen die akkoord ging met alle belangrijke aanstellingen en beleidsbeslissingen in de afgelopen jaren. En dan hebben we de tussentijdse contractverlenging van Bert van Marwijk hier nog niet eens vermeld, die in 2011 nog bijtekende tot 2016 (!), maar tussentijds strandde op het dramatische EK van 2012.



Opgeteld kostte het niet alleen miljoenen, het leidde tot ongekende imagoschade voor het Nederlandse voetbal en het 'instituut' KNVB. Het gemiste EK van afgelopen zomer was één ding, inmiddels is het land in last en wendt het publiek zich massaal af van 'Zeist' en Oranje.



Het debacle van de zelfwurgconstructie Hiddink-Blind leidde tot een domino-effect van paniekbeslissingen, noodverbanden en scheefgegroeide verhoudingen. Resultaat: een explosie in de afgelopen periode, waarbij de ene soap in een noodtempo werd opgevolgd door de andere.



Van Breukelen ligt ondertussen verstopt onder een stapel dossiermappen, aangesteld om de landelijke voetbalstructuur te vernieuwen en te moderniseren, maar nu al zwaar beschadigd. Blind is een dead man walking, in de steek gelaten door zo'n beetje alles en iedereen, en zwaar belast met zijn eigen sportieve verleden. De nieuwe baas De Jong is nog niet eens begonnen, het grote publiek kent hem amper, maar de directeur moet nu al vechten tegen vooroordelen en een zweem van nepotisme.



En ook best opvallend: de totale afwezigheid van Michael van Praag. Technisch gezien is de Amsterdammer bondsvoorzitter, formeel tussen de afdelingen amateurs en betaald voetbal in, maar waarom trad Nederlands meest ervaren voetbalbestuurder niet naar voren in de grootste bestuurscrisis ooit bij de KNVB? Hij zal ongetwijfeld naar de commissarissen betaald voetbal van de bond wijzen, als direct betrokken toezichthouders. Maar ondertussen stond Zeist in lichterlaaie en dook Van Praag weg.