'Wielrennen is een teamsport'

Na tegenvallende jaren bij BMC, waar hij en Van Avermaet elkaar nog weleens in de weg reden, zette hij afgelopen winter zijn handtekening onder een contract met Quick-Step. Het is het begin van een wedergeboorte van de man die zijn topjaar in 2011 beleefde met winst in alle heuvelklassiekers. Al hangt rond die prestaties de zweem van cortisonengebruik.



In zijn eerste jaar voor Quick-Step verlegt Gilbert zijn jachtterrein naar de Vlaamse wedstrijden en wint met 'Vlaanderen' zijn vierde monument in zijn leven. ,,Alleen Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo ontbreken nog.''



Blauwe brigade

Wat de Waal aanspreekt is het attractieve koersgedrag van de blauwe brigade. Tel daarbij op een dosis loyaliteit en je hebt een ploeg die strijdt voor de winst. Voor het eerst sinds 2012 met Boonen levert het de felbegeerde zege in Vlaanderens Mooiste op. Terpstra: ,,We hadden al een goede vaste kern en Gilbert kwam er dit jaar bij. Dat was even aftasten, maar hij is een leuke jongen, heeft humor en is niet lui. Hij spaart zich niet.'' Een absolute voorwaarde bij Quick-Step. ,,Elke koers bij ons heeft Philippe vol gekoerst, daar houden we van.''