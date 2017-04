Wij, de slapelozen van Sparta

Rond vijven moet ik in slaap zijn gevallen. Ik was niet de enige slapeloze Sparta-supporter. De 3-1 nederlaag tegen Roda JC spookte door onze loserskoppen. Ik was niet boos, zoals de meeste anderen, bij mij heerste ongeloof. Dat het weer braaf en lief en tam was geweest, net als een week eerder tegen Excelsior.



Hoewel, ongeloof is het niet eens. Ik weet de oorzaak wel, althans een van de oorzaken. De trainer van Sparta zweert bij vastigheid en automatismen. Voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior had ik aangeboden de spelers - toch voorbijgangers - toe te spreken. Nou, daar waren binnen de technische staf geen voorstanders van. Alleen de trainers spreken met de groep, of mensen die daarvoor geschikt worden geacht vanwege hun professie.



Voetbalsupporter zijn is allesbehalve een professie, maar ik kan best beeldend vertellen wat het trauma van 16 mei 2010 (degradatie) heeft aangericht. Maar zo'n onderhoud met de spelers, het was helemaal niet nodig.



Nou, Excelsior won. Het elftal van trainer Van der Gaag beschouwde de derby als een oorlog. Koolwijk en de zijnen waren beter, sluwer, gemener.