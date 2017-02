Wij, wielerfans, zijn een sekte

Maandenlang hebben we gezwegen. We gingen stilletjes naar ons werk, we keken in de lunchpauze dromerig uit het raam en we luisterden op verjaardagen verveeld naar de verhalen over skivakanties en de nieuwe heup van oom Henk. We leefden als zombies. Als tv's op stand-by.



De afgelopen weken ontwaakten we uit onze winterslaap, langzaam maar zeker. We begonnen tegen elkaar te fluisteren. Bezweringen, gebeden (,,Berendriespaddenstraatoudekwaremont - amen''). We leerden routekaartjes en rondeboeken uit ons hoofd. We zeiden dat we buiten even een sigaretje gingen roken om in de schuur stiekem kettingolie te snuiven. We maakten geheime appgroepjes aan, waarin we nog geheimere tips voor prognostieken (,,Pssst: Gianni Moscon!'') met elkaar deelden. We spraken smalend met elkaar over andere sporten, die niet meer zijn dan spelletjes.



We keken op obscure sites naar krakende livestreams van koersen aan de andere kant van de planeet. We noteerden in onze agenda's welke zondagen we ab-so-luut niet naar de IKEA of onze schoonouders meegaan. We mailden de baas al dat we ziek zijn op de vrijdag van de E3 Prijs. En dat we een afspraak bij de tandarts hebben op de woensdag van Dwars Door Vlaanderen. Misschien zelfs dat we in mei alleen naar kantoor komen, als ze daar op een groot scherm de Giro vertonen.