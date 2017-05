'Wij wonnen ook na een zwarte periode'

Rinus Israel was de eerste speler van een Nederlandse club die met een Europese beker in zijn handen stond. Hij deed dat in 1970 met Feyenoord, de club die in 2002 voor het laatst tastbaar internationaal succes boekte met de winst van de UEFA Cup.



Israel is eerlijk. Hij had nooit gedacht dat het nog zou kunnen, gezien de huidige, scheefgegroeide verhoudingen in het internationale voetbal. Een Europacup voor een Nederlandse club? Hou op, schei uit zeg! Maar Ajax is toch echt heel dichtbij.



De aanname van Israel was zo gek nog niet. Eerder het geluid van de grote meerderheid. Nog vóór de finale, luidt de vraag: is dit een incident of komt er nog meer? Israels hart gaat voor het laatste, zijn verstand voor het eerste. De voormalige verdediger geniet ervan hoe Ajax zich presenteert in Europa, compleet met die karakteristieke bluf zelfs. ,,Maar wat dat betreft vergelijk ik het ook met het kampioenschap van Feyenoord. Veel viel op zijn plek. Tegen Schalke en Olympique Lyon ging Ajax terecht door, maar het zat natuurlijk niet tegen.''