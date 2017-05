Om hem heen raasde de orkaan. Links schreeuwende mensen, rechts een juichende menigte, voor hem uit een batterij cameramotoren. En achter hem, tientallen meters achter hem, het jagende peloton. Daar, vlak voor hem, zag hij de streep. Hij ging het halen, hij ging het verdomme halen! Dit was zijn moment. Luka Pibernik richtte zich op, strekte zijn armen uit en fietste in extase over de finish. Er was slechts één probleem.



Hij moest nog een rondje.



Die arme, arme Luka. Het ene moment droomde hij, het andere lag diezelfde droom in tienduizend gruzels op het asfalt - als oma's lasagnaschaal op de keukenvloer. Niks overwinning. Niks oneindige roem. Niks bloemen en kussen van de rondemissen. In plaats daarvan kreeg hij een boeketje hoongelach. Ik wil niet weten wat hij 's avonds allemaal over zich heen heeft gekregen bij de teambespreking, maar ik vrees dat Luka zich het liefste achter de gordijnen had verstopt. En anders probeerde hij zichzelf uit alle macht op te laten gaan in het luchtledige terwijl zijn ploegleider golven van verontwaardiging over hem uitstortte.



Zoveel hoon, zoveel geschater, zoveel scheldpartijen. En dat terwijl het zo dapper was wat hij deed. Hij moest eigenlijk zijn kopman - Vincenzo Nibali - beschermen in de straten van Messina, diens eigen geboorteplaats, maar in plaats daarvan viel hij aan. Luka ging in tegen de bevelen, hij gooide zijn ketenen af, hij speelde alles of niets. Hij besloot in een opwelling dat hij geen knecht was, geen grijze werkmier, maar een ster. Hij was een vedette, een winnaar - de rest van de wereld wist het alleen nog niet.



Het wemelt van de Luka's. In het wielrennen, in andere sporten, in de gewonemensenwereld. Iedereen droomt. Iedereen hoopt op een magische doorbraak, op een lot uit de loterij, op een geniaal moment dat je hele leven verandert. Wij zijn vrijwel allemaal Luka's. Alleen durven we lang niet altijd te dromen. Meestal luisteren we gewoon naar orders van de baas, voeren we op de automatische piloot onze taken uit en bewaren we onze dromen voor 's nachts in bed, als we naar het plafond staren terwijl er niemand meekijkt.



Sinds zijn vergissing wordt Luka overal uitgelachen. En ik beken: ik doe er ook aan mee. Maar eigenlijk is dat niet terecht. Tuurlijk, het zag er grappig uit. Potsierlijk zelfs. Maar Luka deed iets waar je alleen maar je hoed voor kunt afnemen: hij durfde te dromen. Luka Pibernik probeerde zichzelf te bevrijden. Hij stond op tegen de autoriteit van zijn kopman en de macht van zijn Bahreinse ploeg. Hij was een voorbeeld voor iedereen.



De rest van deze Giro ben ik supporter van Luka. Ik hoop dat hij het nog een keer doet. Tegen alle bevelen en tegen alle kansen in.



Hup jong, win er één.



Voor ons allemaal.