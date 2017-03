Wijze les: nooit eerder weggaan

Vroeger zongen wij altijd dat het 'nepsupporters' waren, de mensen die na 85 minuten al de trap af doken, zwijgend op weg naar de dichtstbijzijnde uitgang. Eerder weggaan om de files voor te zijn: echte liefhebbers doen dat niet.



Het is een oude, ongeschreven voetbalwet.



Die Rotterdamse jongen die woensdagavond te vroeg naar huis ging bij Barcelona, na 82 minuten, bij een 3-1 stand, met nota bene een kaartje op rij 8, vlak achter het goede doel. Laat het een wijze les zijn voor al die haastmakers, in alle stadions ter wereld.



Nooit weggaan. Altijd blijven staan of zitten, in voor- of tegenspoed, bij zon en bij regen.



Bovendien: er is juist veel moois aan voetbalfiles. Het fijne geklets van de mannetjes op de radio. Het schijnsel van stadionlampen op je voorruit. De krioelende mensen, slingerend tussen de auto's door.



Dronken zingende jongens in de verte. Zwijgende mannen met handen diep in hun zakken, stiefelend door de regen.



Meestal, maar dat kan ook aan mij liggen, is de voetbalfile een optocht van chagrijn en anticlimax. Vooraf, op de weg naar het stadion, was er nog de heerlijke verwachting, de hoop dat alles straks anders wordt. Maar op de terugweg denk je: godallemachtig, wat een aanfluiting weer.



Dat hoort erbij. Het is een misverstand dat voetbal alleen maar mooi en meeslepend moet zijn. Voetbal gedijt juist heel goed bij lelijkheid, bij scherpe contrasten, bij de golven tussen opwinding, pure ergernis, totale bewondering en hevige teleurstelling.