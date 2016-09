Willems' seizoen gaat nu pas echt beginnen

Het is zaterdagavond een klein uur na de inmaakpartij van PSV in Nijmegen. Phillip Cocu heeft net zijn tevredenheid uitgesproken over de ruime zege, zonder tegengoals. PSV wil dit seizoen minder punten morsen voor en na Champions Leagueduels. 0-4 winnen zo kort voor de eerste CL-kraker tegen Atlético Madrid is dan prima.



,,En ik ben blij met de reactie van Jetro vanavond,'' zegt Cocu desgevraagd. ,,Ik ben kritisch op hem geweest ja, face-to-face en publiekelijk. Spelers altijd maar over hun bolletje aaien is niet goed. Vandaag was hij weer scherper. Hij blijft een prima speler natuurlijk.'' Zelf is Jetro Willems (22) ook eerlijk. ,,Ik heb het idee dat iedereen het vertrouwen in mij een beetje kwijt is,'' zegt hij. ,,Maar ik weet ook dat iedereen over een tijdje weer anders over me praat. Daar ga ik voor zorgen.''