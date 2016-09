Willems shirtjes uit De Tas van zijn Alies

Het is zaterdag en we zijn bijeen in café Het Vinkje, in de Rotterdamse wijk Charlois. Vandaag worden door vader en dochter de oude shirts gekeurd.



Op tafel staat een tas. Zo'n schreeuwerige plastic zak van Media Markt. 'Meer betalen dan nodig? Ik ben toch niet gek!', staat erop, nog uit een oude reclamecampagne rond Louis van Gaal.



Het is De Tas.



Een tas vol oude shirts. Van Willem en van zijn rivalen op de middenvelden uit de jaren zestig, zeventig, tachtig van de vorige eeuw. We zien een shirt van Brazilië, Argentinië. Het gele van de Gouden Gids.



Stevige katoenen shirts, niet de synthetische van tegenwoordig. Hier en daar nog vlekken. Gras. Modder. Maar één voor één ruiken ze best fris. ,,Nooit gewassen'', zegt Alies. De tijd verdrijft, zo blijkt, de onwelriekende geuren. Maar hé, wat doen die witte haartjes overal?



Alies bestudeert ze. ,,Oh, ik heb thuis een witte pers.'' Willem: ,,Die kat heeft kennis van zaken. Hij weet precies waar-ie moet liggen.''



De Tas is samengesteld door Alies. Maar ze heeft nog veel moois thuisgelaten. Chica­go Sting. Barcelona, nummer 7. Het Bastia-shirt van John Rep. Peru. Estudiantes de la Plata. River Plate. Roemenië.



Alies: ,,Dat shirt van Roemenië is heel mooi. Wit, van een heel ouderwetse stof. Bijna wol. Wil je het nog terug?''



Willem: ,,Nee, hoef ik niet.''



Alies: ,,Dan blijft het bij mij.''



Het groene reserveshirt uit de jaren zeventig, met de witte mouwen? Weggegeven!



Het shirt van Celtic uit de Europacupfinale? Ook aan iemand geschonken.



Wat? Dat was de belangrijkste wedstrijd uit Willems leven!



Willem: ,,Mijn buurjongen aan de Molenvliet in Lombardijen vroeg erom...'' Er zijn mysteries.



Waar is bijvoorbeeld zijn shirt uit de WK-finale van 1974? En wie heeft het laatste shirt dat hij als voetballer droeg, dat lichtblauwe Network-shirt van zijn afscheidswedstrijd, nu eigenlijk?



Een bevriende supporter zegt het voor een aanzienlijk bedrag te hebben bemachtigd. Maar Willem weet toch echt bijna zeker dat hij dat shirt thuis ergens heeft liggen.



Wat er vandaag wel is, is prachtig. Er is al vaak geboden. Maar Alies vertikt het. Vele duizenden euro's heeft ze afgeslagen. Ze zette eens voor de grap een paar shirts op Facebook, met het zinnetje: een beetje opruimen. Een man bood blind een smak geld. Deed haar niks. Het is een schat, zegt ze, en die doe je niet zomaar weg.



Haar hand zakt de tas in. En duikt weer op met tussen haar vingers een donkerblauw shirt, met witte kraag. Stevig, zacht katoen. Ze streelt het met liefde. Op de borst een wapen: The Scottish Football Association. Achterop nummer 14.



Willem peinst even. Dan: ,,Nederland - Schotland, 1967 of 1968: 0-0. Mijn debuut als international. In het Olympisch Stadion. Ik speelde nog bij Xerxes. We hadden een goed voetballend elftal. Op één goal na werd ik topscorer van Nederland.''



Hij friemelt wat aan het shirt. ,,Dik? Viel wel mee. Het zat best lekker. Ik zou het nu ook nog zo aandoen. Maar het verschil met die shirts van nu is zo groot. Ik zag pas een foto van Ryan Giggs, begin jaren negentig. Net een groot overhemd, een tent. Het waaide alle kanten op.''



Wat weet Willem nog van het duel met de Schotten? Wie was de nummer 14? ,,Ik herinner me niet veel. Ik weet nog wel dat ik erna geen vervoer had. Toen heeft bondscoach Georg Kessler me in de buurt afgezet. Ik woonde in Utrecht, hij in Zeist, vandaar.''