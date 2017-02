Wind mee of niet, Kramer heerst overal

Ventilatoren

In het verbouwde Thialf, zo beweerde ijsbaas Beert Boomsma in november bij de heropening, is de natuurlijke tegenwind die er altijd stond nu verdwenen. 'Wind mee' wilde hij er vanuit het oogpunt van eerlijke sport niet van maken. Maar in de strijd om de snelste ijsbaan is dit in de ogen van andere ontwerpers geoorloofd. Zolang de ventilatoren tijdens een race niet harder of zachter worden gezet, en daar gingen de schaatsers gisteren gemakshalve vanuit, is er van een oneerlijke wedstrijd geen sprake.



,,Maar ik heb dit ook liever niet. Ze willen hier alleen maar snelle tijden neerzetten'', zei Jorrit Bergsma, die in 6.09,33 tweede werd en daarmee zichzelf ook verbeterde op zeeniveau. In een rechtstreeks duel was een imposante versnelling van Kramer hem weer te machtig geweest.



IJsmeester van dienst in Gangneung is de Canadees Mark Messer. Hij is volgend jaar bij de Spelen ook verantwoordelijk voor het ijs. En hoewel alle schaatsers hem complimenteerden met de vloer, ging het toch vooral over het kunstmatig gecreëerde voordeel.



,,Jammer'', vond Messer. ,,Die blowers leiden in mijn beleving niet tot rugwind. Dat doen de schaatsers zelf, als ze met 30 of 40 tegelijk op het ijs staan, ontstaat er circulatie. We hebben die ventilatoren hier nodig om warme lucht naar beneden te drukken. Anders is het op de vloer net zo koud als het ijs zelf, 5 of 6 graden. Je kunt die blowers niet in het gezicht van de schaatsers laten blazen, of recht naar beneden, dan krijg je warme plekken op het ijs. Vanwege een constructiefout is dit nodig. Maar het kan niet anders en we hebben voor perfecte omstandigheden gezorgd.''