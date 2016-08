Wisselvallige Nishikori in vier sets langs Becker

Bertens ook in New York na één ronde klaar

19:39 Tennisster Kiki Bertens heeft het vandaag in de eerste ronde van het US Open in New York niet gered. De als twintigste geplaatste speelster moest haar meerdere erkennen in de pas achttienjarige Ana Konjuh uit Kroatië: 3-6 6-2 4-6.