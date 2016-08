Wlodarczyk scherpt wereldrecord kogelslingeren aan

LottoNL wacht op compensatie voor Kruijswijk

19:09 Wielerploeg LottoNL-Jumbo is in afwachting van mogelijke compensatie voor het uitvallen van Steven Kruijswijk in de Ronde van Spanje. De Brabantse kopman kwam woensdag in de vijfde etappe ten val nadat hij tegen een paaltje, dat niet was gemarkeerd, was aangereden.