'Wonder dat ik hier fiets'

Angst? Nee, die is helemaal weg, zegt Annemiek van Vleuten (33) stellig. Ze zit in een tuinstoel voor een auto en een bestelbus van de wielerbond KNWU. Als ze opstaat, loopt ze zo het strand op van de Belgische kustplaats Nieuwpoort, vlak onder Oostende. Het Vlaamse strand lijkt in niets op dat van Copacabana. Daar lag olympisch goud op haar te wachten, tot ze in de finale van de wegwedstrijd onderuit ging in de afdaling van de Vista Chinesa.



De val van Van Vleuten was er een van het meest verschrikkelijke soort. Minutenlang lag ze bewegingloos op de grond. Verkeerd om. Haar hoofd op het wegdek, haar heup op de hoge stoeprand. De gedachte aan de dodelijke val van Fabio Casartelli in de Tour van 1995 drong zich op. Anna van der Breggen, olympisch ploeggenote en de uiteindelijke winnares, vreesde voor het leven van Van Vleuten.

Logo AD Volledig scherm © ANP Dat Van Vleuten bij bewustzijn kwam, was een godswonder. Dat ze een maand later weer op de fiets zit, noemt ze 'ook een godswonder'. ,,Als je kijkt wat voor schade ik eraan heb overgehouden, dat valt gelukkig erg mee. Drie gebroken rugwervels, een hersenschudding en een blauw oog.''



Boven haar linkeroog zit een litteken, de enige zichtbare herinnering aan de crash. ,,Ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad. Dat ik er zo vanaf ben gekomen. En dat ik hier nu ook al weer sta.''



Kort nadat ze vanuit Rio was teruggekeerd in Nederland, ging Van Vleuten op vakantie. Twee weken in Noord-Italië met haar moeder en fiets. Haar gedachten verzetten, de teleurstelling verwerken, maar ook om weer langzaam wielrenster te worden. Ze trainde met de mannen van de Italiaanse ploeg Vini Fantini, met onder anderen Damiano Cunego. ,,Dat was goed voor mij. In een afdaling weer even lekker in de groep. Het was goed om in een pelotonnetje af te dalen. Toen merkte ik dat ik eigenlijk geen angst had.''

Quote Het was goed voor mij om tijdens de training in Noord-Italië weer in een pelotonnetje af te dalen Annemiek van Vleuten

Aan de Belgische kust keert Van Vleuten terug in het peloton. Ze rijdt in de Lotto Belgium Tour - een vierdaagse wedstrijd die ze twee jaar geleden won - niet met haar ploeg Orica, maar onder de vlag van de nationale selectie. Ze vroeg bondscoach Johan Lammerts per whatsapp de wedstrijd op te nemen in het programma. ,,Dat hebben we gedaan speciaal voor haar'', zegt Lammerts.



Als laatste, met rugnummer 221, rolt Van Vleuten om zeventien minuten over vijf van het startpodium. Om na vijf minuten en 24 seconden - ze knalde met ongeveer 49 kilometer per uur over het ruim vier kilometer lange parkoers - over de streep te komen. Ze verslaat Thalita de Jong (tweede) en Lucinda Brand (derde) met ruime voorsprong. Marianne Vos - vriendin en in Rio de Janeiro steun en toeverlaat - had de winst van Van Vleuten eerder die dag al voorspeld.

Huilen

Van Vleuten: ,,Marianne kent me goed, misschien soms wel beter dan ik mezelf ken. Ze weet dat als ik naar Italië ga en rust heb, fris terugkom. Maar nu had ik wel een blessure. Mijn laatste intensieve training was op 7 augustus (de wegwedstrijd in Rio, red.). Maar ik ben niet in een hoekje gaan zitten huilen, maar gaan genieten van het Italiaanse leven en fietsen als ik zin had.''



Na de zege in België geen tranen bij Van Vleuten, wel een gebalde vuist. Dat ze wint en vandaag start in de leiderstrui is geen emotionele revanche op een misgelopen gouden olympische plak. ,,Dit is de gedroomde comeback, maar voor mij staat dit los van Rio. Dat was fantastisch. Ik heb daar goed gereden, het was jammer van de afloop. Nu is het vooruitkijken naar een nieuw doel. Dat begon vandaag.''



Dat doel is goud bij het WK tijdrijden, volgende maand in Qatar.