Word één keer boos, Nathan

Ach, Nathan Rutjes. Met je kinky kapsel en je leuke lieve zinnetjes. Wat vind jij er eigenlijk allemaal van?



Je speelde al niet veel bij Roda JC, maar het begint nu wel erg uitzichtloos te worden. Deze week hebben ze er nog zeven Senegalezen, drie Kroaten, een Togolese Belg, twee Griekse Israëliërs en twaalf Oezbeken bij gekocht. En dat zijn dan alleen nog maar de controlerende middenvelders hè.



Jouw directe concurrenten, zogezegd.



Ik kan wel uittekenen wat je erover gaat zeggen natuurlijk. Je vindt het heel leuk en prima allemaal, en hartstikke gezellig bovendien, want het zijn super goeie jongens, die ook maar gewoon hun stinkende best doen.



Heel toffe gasten zijn het. Echt waar. Niks mis mee. Je bent allang blij dat je weer lekker kunt trainen de hele week. Lekker met de bal in de weer. Heerlijk gewoon.



Nee, over Nathan Rutjes hoeven we ons geen enkele zorgen te maken.



Toch zou ik een klein ­beroep op je willen doen, Nathan. Loop straks eens naar boven, naar kantoor. Neem een mooie foto mee van Dick Nanninga. Dat was ook geen geboren Limburger, maar hij had de ziel en het hart van een echte Koempel, net als jij.



Laat ze die foto zien. Laat ze kijken naar die woeste, stoere kop.



Misschien zit Nicolas Anelka er wel bij, in zijn rol als de nieuwe 'club­adviseur'. De man die, na een leven vol ruzies, ­sturing moet gaan geven aan de jeugdopleiding. Geef die Russische Zwitser uit Dubai een ferme hand. Stel je netjes voor.



Sla technisch directeur Ton Caanen een keer amicaal op de schouders. Vraag een keer wat hij er zelf van vindt: 44 voetballers contracteren in anderhalf jaar tijd, via allerlei vage zaakwaarnemertypes en onduidelijke aanvliegroutes. Een trainer ontslaan die keurig veertiende werd.



Kijk ze recht in de ogen, die mannen. Denken ze werkelijk dat dit project een grandioos, onverdeeld succes gaat worden? Dat Roda JC serieus de wereld gaat veroveren, geadviseerd door een 37-jarige Franse probleemzoeker met antisemitische fratsen? Met een leger vol afgedankte broodvoetballers uit Verweggistan?



Begrijp me goed, Nathan, wij van de pers, wij vinden het allemaal prachtig, hoor. Echt. Er gaat niets boven een fijne, absurde poppenkast. De ene verhaallijn bij Roda JC is nog gekker dan de andere. Die alleszeggende quote van Beni Badibanga deze week ook, die geen flauw benul had wat 'Kerklaarde' betekent, laat staan waar het ligt: puur goud natuurlijk.



Maar jij bent voetballer van Roda JC. De mensen in Zuid-Limburg houden van je, omdat ze in jou een vleugje van zichzelf herkennen. Jij bent één van hen. In jou geloven ze nog.



We weten dat het niet jouw stijl is, Nathan, en ik wil je nergens toe dwingen natuurlijk, maar dit is het moment. Maak je voor één keer godvergeten boos. Sla op tafel. Lach ze uit. Verscheur je contract desnoods. Doe iets.