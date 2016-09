Wordt de vete bij de derby voortgezet?

Bij United deed Nicky Butt alsof met Mourinho de messias op Old Trafford is geland. De oud-middenvelder, tegenwoordig hoofd opleidingen bij de Red Devils, ziet in de Portugees een Zuid-Europese variant op Alex Ferguson. Mourinho, zo vertelde hij aan The Times, geeft de mensen op de tribune wat ze verlangen: 'bloed en bliksem'. Onder David Moyes en Louis van Gaal ontbrak dit. Butt: ,,De laatste drie seizoenen moeten we snel vergeten.''



Vuurtje

Supporters poken het vuurtje verder op. Guardiola moest de weg door het Etihad Stadium nog leren, toen fans al een lied aan hem wijdden. En niet zomaar een simpel deuntje. Op de klanken van Glad All Over van The Dave Clark Five, tijdgenoten van The Beatles, gaven ze hem een swingend eerbetoon. De strekking is eenvoudig. Guardiola is het mooiste geschenk dat ze konden krijgen.



Mourinho hoeft evenmin te klagen over een gebrek aan aandacht. Zodra de achterban hem ontwaart, scanderen ze zijn naam. Als hij zijn hand opsteekt om hen te bedanken, wordt er geklapt. Anthony Martial, Marcus Rashford en, sinds kort, Zlatan Ibrahimovic zijn populair, maar vallen in het niet bij de flamboyante trainer. Waar hij volop geniet, voelt Guardiola zich, net als in het verleden, wat ongemakkelijk onder de persoonsverheerlijking.