Wordt René de Evert ten Napel van de E-Divsie?

Ten Napel noemt het inspreken van de FIFA-game altijd hartstikke leuk om te doen. ,,Ik word er ook altijd op aangesproken, door moeders die in hun woonkamer steeds mijn stem horen schallen als hun kinderen het computerspel spelen. Maar voordat je stem bekend wordt, dat duurt heel lang. En andersom ook: het zal ook weer lang duren voordat die bekendheid is weggeëbd. Mensen denken nog steeds dat ik bij de NOS werk."



Treur noemt het 'supertof om te doen'. Voorlopig werk hij als commentator veel in de weekenden, soms neemt hij een doordeweekse dag vrij van zijn werk in de groothandel. ,,Ik heb me inmiddels wel al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar heb ook nog mijn vaste werk. Maar misschien brengt de E-Divisie alles in een stroomversnelling en moet ik op een gegeven moment kiezen tussen het commentator zijn of mijn huidige baan. Dat eerste betaalt in ieder geval beter."



,,De wedstrijden zullen op YouTube en het streamkanaal Twitch online te volgen zijn. De uitzendingen op vrijdag zullen te zien zijn op Fox Sports. Ik word nu ook al herkend vanwege mijn werk op die andere evenementen. Mensen willen dan met me op de foto of een handtekening van me. Vanwege die bekendheid werd ik door sponsor Samsung uitgenodigd om in 2012 een stukje met de olympische vlam richting Londen lopen. Tof he? Dat heeft dit werk me in ieder geval al opgeleverd."