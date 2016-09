Wozniacki sinds lange tijd weer in kwartfinale

Wozniacki stond twee keer in de finale van de US Open, in 2009 en 2014. Na haar van Serena Williams verloren finale in 2014 in New York haalde de Deense op geen enkel grandslamtoernooi meer een kwartfinale. Dit jaar werd ze op de Australian Open en op Wimbledon zelfs in de eerste ronde uitgeschakeld. Voor Roland Garros had de voormalige nummer één van de wereld zich afgemeld. Wozniacki was ondertussen afgezakt naar plek 74 op de WTA-ranking.