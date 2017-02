Wright ziet Wenger vertrekken bij Arsenal: Hij ziet er moe uit

Wenger heeft Arsenal sinds oktober 1996 onder zijn hoede. De nu 67-jarige Fransman werd met de club uit Londen drie keer kampioen van de Premier League, voor het laatst in 2004. Daarna won Arsenal alleen nog drie keer de FA Cup: in 2005, 2014 en 2015.



Wright was er als speler bij toen Wenger in 1998 zijn eerste titel vierde met Arsenal. De Engelse spits sprak zijn oude trainer donderdag en deed een dag later bij de BBC verslag. ,,Hij hintte erop dat het einde nabij is. Zo had ik hem nog nooit horen praten'', aldus Wright.



Arsenal deed dit seizoen een tijdje mee bovenin de Premier League, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van twaalf punten op koploper Chelsea aan. Vorige week verloor de ploeg van Wenger, die op Stamford Bridge vanaf de tribune moest toekijken, met 3-1 van de stadgenoot. ,,De spelers hebben Arsène in de steek gelaten'', besluit Wright.



Morgenmiddag speelt Arsenal om 13.30 uur thuis tegen Hull City. Arsène Wenger zal dan wederom geschorst moeten toekijken vanaf de tribune, nadat hij onlangs tegen Burnley tegen de vierde official en hem een duw verkocht.