Yuri van Gelder, wat nu, waarheen?

Vijf uitwijkplaatsenDe turnbond heeft Yuri van Gelder uitgekotst in Rio. Is dat het einde van zijn carrière? Niet als het aan de ringenturner zelf ligt. Maar onder welke vlag kan hij doorgaan?

Een terugkeer in het Nederlands turnteam lijkt heel ver weg gezien zijn team-ondermijnende gedrag, zoals de Arnhemse rechter het noemde. De normen en waarden binnen de nationale turnploeg zijn zo mogelijk nog strenger dan binnen het TeamNL van chef de mission Maurits Hendriks. Als hij al aan de kwalificatienorm voldoet, is er altijd wel een reden te vinden waarom de ringenspecialist niet in de teamformule past. We schetsen vijf mogelijke vluchtroutes voor Van Gelder.

1. België

Bij zijn club Flik-Flak in Den Bosch trainen nu al een paar Belgische turninternationals. Aansluiting is snel gevonden. België heeft in Gerard Speerstra ook al een Nederlandse bondscoach. Eén probleem: in Dennis Goossens beschikken onze zuiderburen al over een potentiële wereldtopper op de ringen. Goossens is pas 22 jaar en was Yuri al een paar keer de baas, ook tijdens de olympische kwalificatiewedstrijd in Rio. Met een reserverol in België schiet Van Gelder weinig op.

2. Armenië

Van Gelder heeft Armeens bloed van vaders kant. Maar Armenië is op turnterrein bepaald geen ontwikkelingsland. Op ringen hebben ze geen vacatures. Van Gelder zou de ontwikkeling van eigen volk alleen maar in de weg zitten.

3. Qatar of Bahrein

Logo AD Volledig scherm © ANP Dit zijn landen die niet kijken op een naturalisatie meer of minder. Voor diverse atleten, voor wie de olympische route in eigen land doodliep, zijn de oliestaten al een uitkomst gebleken. Van Gelder zal dan wel de pilsjes en desperado's na een wedstrijd af moeten zweren. Alcoholconsumptie is in islamitische landen not done. Daarmee verliezen deze toevluchtsoorden veel van hun aantrekkingskracht voor Yuri.

4. Brazilië

Trouwen met vriendin Katarina, zich vestigen in haar geboorteland en de Braziliaanse nationaliteit aannemen, lijkt het devies voor Van Gelder. Ware het niet dat een van de beste ringturners ter wereld een Braziliaan is. Arthur Zanetti (26) won vorige maand zilver in eigen land, vier jaar na zijn gouden medaille van Londen. En hij kan nog wel twee Olympische Spelen mee. Een pure ringenspecialist die al sinds 2009 geen medaille heeft gepakt op WK of EK, heeft niets toe te voegen aan de Braziliaanse turnselectie.

5. Het circus

Zijn optreden in de circustent op Lowlands was een aardig voorproefje. Wellicht een opmaat naar Cirque du Soleil? Stapmaatje Jeffrey Wammes kan straks als hij deel uitmaakt van de cast van Mystère in Las Vegas een goed woordje doen voor de voormalige Lord of the Rings. Buiten de theaterzaal liggen de verleidingen in Las Vegas op de loer, maar dat hoeft voor Van Gelder geen beletsel te zijn.

