Zaaddodende pasta in De Kuip

Paul Bosvelt die Denis Irwin afzaagt. Als u van Feyenoord houdt of van free fighting, dan herinnert u zich dat moment tijdens Feyenoord-Manchester United vast nog wel. Op 5 november 1997 krijgt Bosvelt niet eens geel voor zijn moordaanslag. Als ik mijn ogen sluit, zie ik de verontwaardiging bij manager Alex Ferguson. Woest is de Schot op Bosvelt, die Irwin het ziekenhuis in heeft getrapt.



Eerlijk gezegd dacht ik dat Feyenoord die avond goed presteerde in een ouderwets kolkende Kuip. Klopt niet. Feyenoord verloor met 1-3 (drie goals Andy Cole, Kornejev scoorde tegen). De Kuip zat wel bomvol, 42.500 toeschouwers werd destijds officieel opgegeven. Ik zet het beeld stil. Supporters in extase. Ze schreeuwen tegen de spelers van Manchester United. Ze kunnen ze bijna aanraken.



Donderdag aanstaande, weer tegen Manchester United, passen er maar 26.000 mensen in het mooiste stadion van Nederland. Er is een immense tube zaaddodende pasta leeggeknepen over de plaatsen waar supporters zaten die de tegenstander een avondje schrik aan kwamen jagen. Niet iedereen deed dat natuurlijk, maar het waren er erg veel die tegenstanders probeerden dood te wensen en die dingen op het veld gooiden - en niet alleen een onschuldige banaan.