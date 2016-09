Zacht tegen hard, emotie tegen rede

Woeste golven

Feyenoord logenstrafte dat een dag later op meeslepende wijze: 1-0. Want dat kun je de Rotterdamse club niet ontzeggen: het vermogen om zich steeds krachtig op te richten, tussen alle diepe dalen door. Feyenoord surft op de woeste golven van hoop en nieuwe verwachting, PSV is veel meer een stabiele zeilboot op een kalm binnenmeertje.



Als Feyenoord - qua massieve achterban - de sterkste is, dan is PSV in veel opzichten de slimste. Waar Feyenoord jarenlang in zijn eigen schuldsanering zat na een dreigend faillissement, sloot de Brabantse club in 2011 een lumineuze gemeentedeal, precies op de grenzen van de wet. En waar je bij Feyenoord een schier oneindig lijstje van miskopen kunt samenstellen, denk je bij PSV al snel aan alle voortreffelijke transferdeals die het sloot; van Gullit tot Romario, van Ronaldo tot Van Nistelrooy en van Alex tot Guardado.



De rivaliteit is groot, wederzijdse sympathie is er weinig, maar van blinde haat is bij PSV-Feyenoord nu ook weer geen sprake. Daarvoor is de afstand wellicht te groot, letterlijk en in figuurlijke zin. Theo Lucius, Ronald Koeman en Patrick Lodewijks waren bij beide clubs ongeveer even geliefd.



Niettemin is de reeks van legendarische ontmoetingen inmiddels haast oneindig. PSV tegen Feyenoord is bijna altijd een garantie voor spektakel, waarbij beide clubs elkaar statistisch gezien weinig ontlopen. (PSV won 56 keer, Feyenoord 61 keer, 39 keer werd het gelijk.)



Talrijk zijn de herinneringen. Denk aan PSV'er Bertus Quaars in 1975, en die vermaarde kopstoot van grensrechter Gerrit Griek in de Kuip. De officieuze kampioenswedstrijd van een jaar later (4-1 voor PSV). Denk aan Henk Fraser in het bekertoernooi van 1991. Aan de onvergetelijke kwartfinale van het UEFA Cup-toernooi in 2002, met de schitterende kopbal van Pierre van Hooijdonk in de dying seconds.



Hoongelach

En een verhaal over PSV-Feyenoord kan uiteraard onmogelijk zonder die vermaarde 10-0, volgende maand zes jaar geleden. Een historische wedstrijd in meerdere opzichten, en ook in iets breder perspectief typerend. Haast iedereen die erbij was in Eindhoven proefde hetzelfde die dag; naast hoongelach was er, naarmate de tijd doortikte, ook medelijden en mededogen.



In het heden zijn ze de nummers 1 en 2 van de eredivisie. Het kan verkeren, zo blijkt maar weer, en al helemaal bij Feyenoord.